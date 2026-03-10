Getty/GOAL
ジョアン・ペドロは、ハリー・ケインとアーリング・ハーランドとの比較を受けて自身のチェルシーでの好調ぶりを、リアム・ローゼニアーの指導の賜物だと全面的に評価している。
スタンフォード・ブリッジにおける戦術革命
ブラジル人を油断させない
ジョアンは、自身の劇的な成長の主因はローゼニオからの絶え間ないフィードバックと個人的な指導にあると確信している。UEFAのインタビューで、このフォワードは頻繁に行われるオフィスミーティングが慢心を防いでいると説明した。「新監督が就任した際、彼はすでに私のことを知っており、成長を支援したいと伝えてくれました」とペドロは明かした。「監督からそう言ってもらえるのは嬉しいことです。フィードバックがなければ、慢心しやすくなりますから」 私は常に成長を求め、最高の潜在能力を引き出したい選手だ。今の好調はこうした対話、彼が本気で成長を助けてくれる姿勢に大きく起因している。監督からの支援を感じれば、自然と自分を追い込めるようになる」
エリート枠への進出
ローゼニオール監督は、自チームのストライカーが世界クラスの潜在能力を持つと公言し、プレミアリーグで最も恐れられる得点源と同列に位置づけている。ジョアンにはまだ成長の余地があると認めつつも、チェルシーの指揮官はハーランド、ケイン、キリアン・ムバッペとの比較を問われると「現時点で誰とも交換しない」と断言した。「ジョアンは今やそのカテゴリーにいる。 私がここに来て2ヶ月間、彼は一貫して世界クラスのストライカーであることを示している」とローゼニオールは最近の記者会見で語った。「私は自分の選手について話している。彼らを比較するのはアーリングに対する失礼だ。 私はアーリングをよく知らないが、外から見れば彼は素晴らしい世界クラスのストライカーだ。現時点でジョアンを誰とも交換しない——彼は私が求める全ての資質と能力を示している」
栄光と世界的な認知を追い求める
ジョアンの今後の課題は、チェルシーがシーズン終盤の重要な試合を戦う中で、このエリートとしての安定感を維持することだ。チャンピオンズリーグのラウンド16でパリ・サンジェルマンと対戦し、FAカップの準々決勝も控えているため、プレッシャーのかかる場面で実力を発揮できるかどうかが、リーグ最強のディフェンス陣によって試されることになるだろう。 クラブでの任務に加え、ジョアンは、今度のワールドカップでブラジル代表の第一選択ストライカーとなる可能性があり、世界的なスター選手へと飛躍するきっかけとなるだろう。
