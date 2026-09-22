ペドロは昨季、公式戦全体で20得点に到達し、西ロンドンで実りあるデビューシーズンを楽しんだ。2025年夏には最大6000万ポンド（8000万ドル）となり得る移籍が成立し、ブライトンに別れを告げた。

ブライトンでは継続的に結果を残し、その活躍が各方面の関心を集めていた。イングランドでの最初の経験はワトフォードで積んでおり、早熟な才能を持つ10代選手として同クラブに加わっていた。

ペドロは現在24歳で、ブラジル代表としてA代表8試合出場を記録している。2026年ワールドカップに向けた構想が練られた際には、カルロ・アンチェロッティから驚きをもって見送られた。ただ、その落胆はすぐに忘れ去られ、国内での新たなシーズンでも明るいスタートを切っている。

イングランド代表のコール・パーマーとモーガン・ロジャーズがすぐ後ろでプレーしているため、チェルシーのエースストライカーである彼にはチャンスが不足することはほとんどない。試合を左右する位置へ、いつ、どこへ走り込むべきかを学ぶ中で、その総合力は経験とともに向上を続けている。

彼はイングランド最高峰で成功するために必要な資質、すなわちスピード、パワー、精度をすべて備えており、プレミアリーグで躍動する最も恐ろしいFWの一人として、今ではマンチェスター・シティの象徴であるアーリング・ハーランドと並び評されている。