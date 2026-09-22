Getty
翻訳者：
ジョアン・ペドロはプレミアリーグ屈指のストライカーの中でどの位置にいるのか。元チェルシーFWカールトン・コールが、チェルシーの背番号9に「2桁後半」のゴール数を予想
ペドロは最大6000万ポンドの移籍金でチェルシーに加入した。
ペドロは昨季、公式戦全体で20得点に到達し、西ロンドンで実りあるデビューシーズンを楽しんだ。2025年夏には最大6000万ポンド（8000万ドル）となり得る移籍が成立し、ブライトンに別れを告げた。
ブライトンでは継続的に結果を残し、その活躍が各方面の関心を集めていた。イングランドでの最初の経験はワトフォードで積んでおり、早熟な才能を持つ10代選手として同クラブに加わっていた。
ペドロは現在24歳で、ブラジル代表としてA代表8試合出場を記録している。2026年ワールドカップに向けた構想が練られた際には、カルロ・アンチェロッティから驚きをもって見送られた。ただ、その落胆はすぐに忘れ去られ、国内での新たなシーズンでも明るいスタートを切っている。
イングランド代表のコール・パーマーとモーガン・ロジャーズがすぐ後ろでプレーしているため、チェルシーのエースストライカーである彼にはチャンスが不足することはほとんどない。試合を左右する位置へ、いつ、どこへ走り込むべきかを学ぶ中で、その総合力は経験とともに向上を続けている。
彼はイングランド最高峰で成功するために必要な資質、すなわちスピード、パワー、精度をすべて備えており、プレミアリーグで躍動する最も恐ろしいFWの一人として、今ではマンチェスター・シティの象徴であるアーリング・ハーランドと並び評されている。
- Getty
ペドロはプレミアリーグのストライカー番付でどの位置に入るのか？
ペドロがそのランキングの上位に入る存在かと問われると、LiveScore Bet提供のもとGOALの独占取材に応じた元チェルシーFWコールは、次のように語った。「あの子は本当にうまくやっている。
「彼がプレーしない時は、チームへの影響が見て取れる。つまり、それは彼が［シャビ］アロンソの築いている体制において大きな存在だという明確なサインだ。私が見ていて思うのは、正しく起用されて、なおかつ健康を維持できれば、彼は今季実際に2桁得点のかなり上の数字まで伸ばせる可能性がある選手の一人だということだ。今季は間違いなく注目すべき選手の一人だ。
「さらに、そこには彼の元チームメイトである［ダニー］ウェルベックの指導もある。彼もそこにいる。だから彼は安心できるし、自分が彼を押しのけるために来たのではなく、そうした感覚を与えてくれる存在だと分かっている。
「そして、どうすれば彼がその2桁の数字に届くような励ましを受けられるのか、そのタイプを知っているのはアロンソだけだ。もしかするとウェルベックも、彼がそうした数字に到達するのを支える一人なのかもしれない。ジョアン・ペドロのミッションを支えるという点で、チェルシーにとって賢い動きだったと思う」
アロンソはペドロをレアル・マドリーのレジェンド、ベンゼマになぞらえた
チェルシーの指揮官アロンソは、ペドロの能力を最大限に引き出すことに意欲を見せている。現役時代にレアル・マドリーでクリスティアーノ・ロナウドを含む伝説的なストライカーたちとプレーしたこのスペイン人指揮官は、すでにこのセンターフォワードをその道のトップクラスの選手たちになぞらえている。
アロンソは「プレミアリーグにトップストライカーが何人いるか数えれば、ジョアンは間違いなくその中にいる。ハーランドももちろんそこにいる。だから私は彼をそういう存在として評価している」と語った。
さらにチェルシー指揮官は「多くの点で、彼はカリム・ベンゼマを思い出させる。なぜなら、ボックス内でも優れているし、ボックス外でも優れている。左側に流れてプレーするのも上手く、ヘディングも良い。とても完成度が高く、賢い。だからそうだ、彼はまだ若く、まだ伸ばすべき部分はあるが、彼には本当に、本当に傑出した資質が数多くある」と続けた。
- Getty
ペドロは負傷から完全回復するため、代表ウィークを迎える
ここ最近は軽い膝の負傷を抱えていたペドロだが、もともと自信に欠けることはなく、相手守備陣を恐れさせる存在という点で、ハーランド、ハリー・ケイン、キリアン・エンバペといった面々に並ぶ地位を確立できると信じているはずだ。
チェルシーは2026-27シーズン最初の代表ウィークを前に、チームとしてやや足踏みし、直近のプレミアリーグ3試合で勝ち点1しか積み上げられなかったが、10月10日に本拠地で行われるボーンマス戦での再始動では、好スタートを切りたいところだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。