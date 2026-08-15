アロンソは新シーズンに向け、自身の戦術的アイデンティティーを固めたようだ。3試合連続で3-4-3を採用しており、これはバイヤー・レバークーゼンで歴史的なブンデスリーガ優勝を成し遂げた在任期間中に極めて大きな成果をもたらしたシステムである。チェルシーでの導入は、この夏の序盤に見られた4-2-3-1から恒久的に移行することを示唆している。

この戦術的な布陣は、新加入のモーガン・ロジャーズとマクサンス・ラクロワがデビューを飾る土台にもなった。1億1700万ポンドで加入したロジャーズは、開始10分以内にゴールネットを揺らし、さっそくインパクトを残した。ただ、前半に課題がなかったわけではない。チェルシーは安定したプレッシングを維持できず、しばしば引きすぎてスペインからの来訪チームに試合のテンポを握られた。そして、その隙を突かれる形で、前半終了間際にジョン・ミケル・アランブルがボックス外からのボレーで同点に追いついた。