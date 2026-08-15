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ジョアン・ペドロの2発とロジャーズのデビュー弾でチェルシーが勝利！ チェルシーがエンソ・フェルナンデスに賛否入り交じる反応が起きる中、レアル・ソシエダを下した
アロンソ、レバークーゼンの青写真を貫く
アロンソは新シーズンに向け、自身の戦術的アイデンティティーを固めたようだ。3試合連続で3-4-3を採用しており、これはバイヤー・レバークーゼンで歴史的なブンデスリーガ優勝を成し遂げた在任期間中に極めて大きな成果をもたらしたシステムである。チェルシーでの導入は、この夏の序盤に見られた4-2-3-1から恒久的に移行することを示唆している。
この戦術的な布陣は、新加入のモーガン・ロジャーズとマクサンス・ラクロワがデビューを飾る土台にもなった。1億1700万ポンドで加入したロジャーズは、開始10分以内にゴールネットを揺らし、さっそくインパクトを残した。ただ、前半に課題がなかったわけではない。チェルシーは安定したプレッシングを維持できず、しばしば引きすぎてスペインからの来訪チームに試合のテンポを握られた。そして、その隙を突かれる形で、前半終了間際にジョン・ミケル・アランブルがボックス外からのボレーで同点に追いついた。
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ジョアン・ペドロが高い決定力を発揮し続ける
前半には不安定さも見られたチェルシーだったが、後半に入ると新たな勢いと明確な狙いを持ってピッチに戻った。今夏のウェスト・ロンドン勢で際立った活躍を見せているジョアン・ペドロが、再開からわずか2分で勝ち越し点を奪った。主将リース・ジェームズの正確なクロスに最も高い位置で合わせたブラジル人FWは、スタンフォード・ブリッジのファンを歓喜させるヘディングシュートを決めた。
しかし、このFWの活躍はそれで終わらなかった。試合終盤にもこの日2点目を加え、プレシーズンでの得点数を見事な7ゴールに伸ばした。77分の冷静なフィニッシュで事実上勝負を決め、チェルシーは勝利とともに新シーズンへ向かうことになった。
エンソ・フェルナンデスへの賛否両論の反応
この日の午後の最大の話題は、62分にフェルナンデスが途中出場した場面で訪れた。アルゼンチン代表MFにはブーイングと歓声の両方が浴びせられ、マンチェスター・シティへの移籍が取り沙汰されていた最近の移籍報道を受けて、異様な雰囲気となった。
さらに、フェルナンデスがアルゼンチンの物議を醸したワールドカップ優勝祝賀に関わっていたことも、この冷ややかな反応の一因となった。イングランドではそれが神経を逆なでするものだったためだ。それでも試合が進むにつれて、声高な反発は徐々に薄れ、代わっておなじみのフェルナンデスのチャントが響くようになった。
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フラム開幕戦を見据えて
レアル・ソシエダ戦での勝利は、チェルシーの好不調が入り混じったプレシーズンを締めくくるにふさわしい結果となった。チェルシーは今夏の日程初戦でウェスタン・シドニー・ワンダラーズに6-4で勝利するエンターテインメント性の高い試合を見せた一方、その後はトッテナム、ユヴェントスにそれぞれ2-1、1-0で連敗。続いてACミランに3-0で快勝し、ジョホール・ダルル・タクジムとはスリリングな3-3の引き分けを演じ、最後はこの日のスタンフォード・ブリッジでのパフォーマンスへとつながった。
ここからは公式戦に目が向けられる。チェルシーは8月24日、アウェーでフラムと対戦し、プレミアリーグの新シーズンをスタートさせる予定だ。新指揮官アロンソの下、チェルシーは好スタートを切り、昨季の不本意な10位フィニッシュの失望を振り払う力強い巻き返しを実現したい考えである。
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