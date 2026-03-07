Goal.com
ライブ
Joao Pedro Liam Rosenior Chelsea 2025-26Getty/GOAL
Yosua Arya

翻訳者：

ジョアン・ペドロがハリー・ケイン並み？！チェルシーのリアム・ロゼニオール監督が好調ストライカーをイングランドのエース、アーリング・ハーランド、キリアン・エムバペと同等の「カテゴリー」に位置づける

リアム・ローゼニアーは、チェルシーがついにディエゴ・コスタの後継となる世界クラスのストライカーを見つけたと確信している。アストン・ヴィラ戦で驚異的なハットトリックを決めた後、ブルーズの指揮官はジョアン・ペドロが今や世界最高峰のフィニッシャーと同格の存在だと主張した。

  • ブラジル人選手のハットトリックがエリート選手との比較を呼ぶ

    チェルシーの決定力不足への解決策は、24歳の選手がヴィラ・パークで見せた見事なプレーで決着したようだ。4-1の勝利で達成したハットトリックにより、今季の全大会通算得点は17に到達。うち14得点がプレミアリーグでのものだ。

    重要なのは、このフォワードのリーグ戦ゴールが全てオープンプレーから生まれた点だ。この統計的な純度の高さが、彼を欧州で最も恐れられるストライカーたちと同列に語られる存在へと押し上げ、チェルシーに約10年間欠けていた専任のナンバーナインの存在をもたらした。

    • 広告
  • Joao Pedro Chelsea GFX GOAL/Getty

    ローゼニアーは世界クラスの資質を称賛する

    自身のストライカーが現代の偉大な選手であるアーリング・ハーランド、ハリー・ケイン、キリアン・エムバペと同等かとの問いに対し、ロゼニオールは記者会見でこう述べた。「ジョアンは今やそのカテゴリーにいる。私がここに来てから2ヶ月間、彼は一貫して世界クラスのストライカーであることを示してきた」

    「私は自チームの選手について語っている。彼らを（ハーランドと）比較するのは彼に対する失礼だ。私は彼をよく知らないが、外から見れば彼は素晴らしい世界クラスのストライカーだ。現時点でジョアンを誰とも交換しない。彼は私が求める資質と能力を全て示している」

    ジョアンにとって素晴らしいのは年齢だ。まだ成長の余地があり、既に改善すべき点をいくつか見出している。しかし現在の彼のプレーレベルは世界クラスであり、その状態を維持することが私とクラブ、そして彼自身の責務だ」

  • 得点王を目指す巨人たち

    データは監督の大胆な姿勢を裏付けている。シュート成功率24.6％という数字は、現在ハランド（22.5％）とムバッペ（20.7％）の両選手を上回る効率性を示している。今シーズンの欧州主要リーグにおいて、ハランドとケインのみがPK以外のゴール数で彼を上回っている。

    チェルシーの選手はケインの長期的な安定性にはまだ及ばない（イングランド代表主将は前シーズン開始以降92得点を記録しているのに対し、ブラジル人選手は33得点）が、創造的な貢献度では追い上げを見せている。今季9アシストを記録し、得点だけでなくチームメイトへのチャンス創出も可能な万能な脅威へと成長を遂げている。

  • joao pedro chelsea(C)Getty images

    カップ優勝への焦点が移る

    チェルシーは、土曜日にレックサムと対戦するFAカップ5回戦に目を向けている。ペドロが3得点を挙げて活躍したアウェイでのアストン・ヴィラ戦での快勝が、チームの士気を高めている。その後、水曜日の夜には、チャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦の1stレグで、パルク・デ・プランスでのパリ・サンジェルマンとの厳しい試合に備えることになる。

FAカップ
レクサム crest
レクサム
WRE
チェルシー crest
チェルシー
CHE
0