自身のストライカーが現代の偉大な選手であるアーリング・ハーランド、ハリー・ケイン、キリアン・エムバペと同等かとの問いに対し、ロゼニオールは記者会見でこう述べた。「ジョアンは今やそのカテゴリーにいる。私がここに来てから2ヶ月間、彼は一貫して世界クラスのストライカーであることを示してきた」

「私は自チームの選手について語っている。彼らを（ハーランドと）比較するのは彼に対する失礼だ。私は彼をよく知らないが、外から見れば彼は素晴らしい世界クラスのストライカーだ。現時点でジョアンを誰とも交換しない。彼は私が求める資質と能力を全て示している」

ジョアンにとって素晴らしいのは年齢だ。まだ成長の余地があり、既に改善すべき点をいくつか見出している。しかし現在の彼のプレーレベルは世界クラスであり、その状態を維持することが私とクラブ、そして彼自身の責務だ」