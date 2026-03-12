ジョアン・ペドロがアーセナルへ？！チェルシーのスター選手がロンドンライバルへの衝撃移籍の噂

talkSPORT でこのストライカーの潜在能力について語った、ウディネーゼの現フォワード、デイヴィスは、ペドロがトップに立つ能力を強く強調した。「ええ、もちろん。トレーニングで彼の質の高さを見ました」とデイヴィスは語った。「彼とプレーしても、彼はブラジル人なので、自分が非常に優れた選手であることを知っているという、その才能と自信を持っているのです。

デイヴィスはまた、チェルシーの選手の性格にも触れ、その気質は彼の才能にふさわしいと述べた。 「彼は良い人でもあります。失礼な態度など一切なく、まさにトップクラスの人物です」と彼は付け加えました。「ですから、彼が大きな飛躍を遂げることができると確信できます。現在のチェルシーでの彼の姿を見ると…たとえ彼がアーセナルなどへ移籍しても、私はまったく驚かないでしょう。彼は非常に優秀です」