ジョアン・ペドロがアーセナルへ？！チェルシーのスター選手がロンドンライバルへの衝撃移籍の噂
スタンフォード・ブリッジの新星
ペドロの2026年の活躍はまさに驚異的であり、24歳の彼は過去13試合で11得点を挙げている。この決定力の高さを受け、現チェルシー監督のリアム・ローゼニオールは、このブラジル代表選手がアーリング・ハーランド、ハリー・ケイン、キリアン・ムバッペと同等のレベルにあると評した。
ペドロはアーセナルに加入できるだろうか？
ロンドン西部での成功にもかかわらず、ペドロの元チームメイトは、彼がさらに大きな成果を上げる準備ができていると確信しています。ワトフォードで同ストライカーとプレーしたキーナン・デイヴィスは、talkSPORT のインタビューで、チェルシーの宿敵であるアーセナルへの移籍も不可能ではないと示唆しました。
夏の移籍で加入したヴィクトル・ヨケレスは、アルテタ監督率いるチームで全大会通算15得点を挙げているが、ビルドアップにおける彼の総合的な貢献度については依然として懸念が残っている。このことから、アーセナルは夏にもっと完成度の高いストライカーを探すのではないかという憶測が飛び交っている。
チームメイトがブラジル人の才能を絶賛する
talkSPORT でこのストライカーの潜在能力について語った、ウディネーゼの現フォワード、デイヴィスは、ペドロがトップに立つ能力を強く強調した。「ええ、もちろん。トレーニングで彼の質の高さを見ました」とデイヴィスは語った。「彼とプレーしても、彼はブラジル人なので、自分が非常に優れた選手であることを知っているという、その才能と自信を持っているのです。
デイヴィスはまた、チェルシーの選手の性格にも触れ、その気質は彼の才能にふさわしいと述べた。 「彼は良い人でもあります。失礼な態度など一切なく、まさにトップクラスの人物です」と彼は付け加えました。「ですから、彼が大きな飛躍を遂げることができると確信できます。現在のチェルシーでの彼の姿を見ると…たとえ彼がアーセナルなどへ移籍しても、私はまったく驚かないでしょう。彼は非常に優秀です」
チェルシーの今後の道筋
ペドロのチェルシーにおける重要性は、上位4チームを争うライバルであるアストン・ヴィラ戦で記録したハットトリックと、FAカップのレックサム戦での決勝点によってさらに強調された。しかし、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦でパリ・サンジェルマンに5-2で敗れた苦戦の中、彼はスコアに影響を与えることができず、ブルーズがパリで苦戦する中、最終的にリアム・デラップと交代させられた。
