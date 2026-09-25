26歳のFWは、短い準備期間しかなかったにもかかわらず、新監督の戦術的な青写真をチームがうまく実行できたと感じていた。試合終了後に『Sport TV』の取材に応じたフェリックスは、「簡単な試合にならないことは分かっていた。ウェールズはいいチームだからね。新監督の下での初戦はいつだって難しいし、監督のプレーパターンに取り組む時間もほとんどなかった。でも、全体としては素晴らしい試合ができたと思うし、称賛に値する内容だった」と語った。

前半に13本のシュートを放った積極的なアプローチについては、こう付け加えた。「僕たちのダイナミズムは見て取れたと思う。とても攻撃的なサッカーで、高い位置からプレッシャーをかけ、相手に息つく暇を与えなかった。前半だけで13本のシュートを記録したけど、前半としてはかなり多い。相手に決定機はひとつもなかったと思うし、僕たちにはいくつもあった。これがみんなに期待してもらえるものだ。攻撃的なサッカー、プレッシング、相手に息をさせず、チャンスを作り出すこと。今日は1点しか取れなかったけど、今後の試合でもこのまま続けていければ、きっともっと点が入る」