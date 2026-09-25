ZUMA Press Wire
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ジョアン・フェリックス、セカンドストライカー役を満喫 ポルトガルはジョルジェ・ジェズス体制初戦をネーションズリーグ勝利で飾る
ディフレクトしたシュートで貴重な勝ち点を確保
フェリックスの決勝点は、エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデで行われた一戦の22分に生まれた。ロングシュートがベン・デイヴィスに当たってコースが変わり、GKダニー・ウォードの逆を突いた。24年前に自身のプロキャリアをスタートさせた場所に戻ってきたクリスティアーノ・ロナウドは、至近距離からのボレーを決め切れず、後半のシュートもオフサイドで取り消された。終盤にはブレナン・ジョンソンのシュートがクロスバーを直撃する場面もあったが、最後はこぼれ球に反応したルイス・クーマスのシュートをルベン・ディアスが英雄的なブロックで防ぎ、ホームチームは土壇場のピンチをしのいだ。
- SOPA Images
攻撃的な哲学が決勝点の主役を満足させる
26歳のFWは、短い準備期間しかなかったにもかかわらず、新監督の戦術的な青写真をチームがうまく実行できたと感じていた。試合終了後に『Sport TV』の取材に応じたフェリックスは、「簡単な試合にならないことは分かっていた。ウェールズはいいチームだからね。新監督の下での初戦はいつだって難しいし、監督のプレーパターンに取り組む時間もほとんどなかった。でも、全体としては素晴らしい試合ができたと思うし、称賛に値する内容だった」と語った。
前半に13本のシュートを放った積極的なアプローチについては、こう付け加えた。「僕たちのダイナミズムは見て取れたと思う。とても攻撃的なサッカーで、高い位置からプレッシャーをかけ、相手に息つく暇を与えなかった。前半だけで13本のシュートを記録したけど、前半としてはかなり多い。相手に決定機はひとつもなかったと思うし、僕たちにはいくつもあった。これがみんなに期待してもらえるものだ。攻撃的なサッカー、プレッシング、相手に息をさせず、チャンスを作り出すこと。今日は1点しか取れなかったけど、今後の試合でもこのまま続けていければ、きっともっと点が入る」
中央のポジションは個人に快適さをもたらす
この見事なパフォーマンスは、ウイングではなく主力ストライカーの直後で起用された際の、このFWの影響力の大きさも際立たせた。その中央の役割での居心地の良さについて問われたフェリックスは、Sport TVに対して次のように語った。「自分はずっと自分らしくやってきたし、どこでプレーしようと常にチームのためにベストを尽くしてきた。ずっと言ってきたように、自分のポジションはまさにここ、セカンドストライカーだ。そうなれば、物事はずっとうまくいく可能性が高くなる。それが昨季も起きていたことだ。今日はチーム全体として良いパフォーマンスだったし、そこで自分が最も彼らを助けられる」
- Onzex Press e Imagens
今後の試合では、より鋭い決定力が求められる。
ヘススは、ネーションズリーグ初戦で前線の選手たちがいくつもの決定機を逃したことを受け、今やより高い決定力を求めなければならない。前回王者には、9月27日（日）にノルウェーとのアウェー戦という、はるかに厳しい試練が待ち受ける。一方、クレイグ・ベラミー率いるウェールズは、2026年に入って未勝利が5試合に伸びる中、打開策を見いだす必要性へのプレッシャーが高まっている。
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