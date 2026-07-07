ジョアン・パルヒニャをめぐる新たな問題：FCバイエルン・ミュンヘンは、この高額な「売れ残り」選手を抱え続けることになるのか？

パルヒニャにバイエルンでの将来がなくなったことは、もはや定説だ。トーマス・トゥヘル前監督が熱望して獲得したが、ヴィンセント・コンパニー監督の下ではほとんど起用されなかった。

負傷に悩んだミュンヘンでの1年目は25試合に出場したが、ほとんどが途中出場だった。そこでFCBは2025年夏、パルヒニャをトッテナム・ホットスパーへ期限付き移籍させた。トッテナムにとって苦難の昨季、彼は数少ない希望だったため、残留も噂された。

しかし、トッテナムがレンタル契約に盛り込まれた買い取りオプションを行使しないことはすでに明らかで、先週末、パルヒニャ本人も残留しないことを認めた。

「トッテナムでプレーしたことは私の人生に深い影響を与えました」とMFはインスタグラムに投稿した。「ピッチの上でも外でも、皆さんの愛情、尊敬、信頼に最善で報おうと努めてきました。このクラブの炎を燃やし続けているのは皆さんです。」

一方、スパーズは2億ユーロ以上を投じて中盤を刷新し、サンドロ・トナリとマテウス・フェルナンデスを獲得。スポルティングもパルヒニャの代役としてセルジ・アルティミラを1800万ユーロで迎え、補強を終えている。