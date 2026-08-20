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ジョアン・パリーニャ、ポルトガル復帰へ バイエルンがベンフィカと2000万ユーロで合意
ベンフィカとバイエルンが合意点を見いだす
バイエルン・ミュンヘンは、パリーニャの完全移籍について、ポルトガルの強豪ベンフィカと最終合意に達した。 『Sky Sport』の報道によると、両クラブはついに移籍金で決着し、これによりこのMFのバイエルンでの在籍に終止符が打たれることになった。数週間にわたって続いていた交渉は、31歳の守備的MFをめぐり、ドイツの最多優勝クラブが最大2000万ユーロを受け取る可能性がある総額パッケージでまとまった。
この取引の最大額は2000万ユーロに達する一方、保証される金額はそれをやや下回るとみられている。各種の出来高ボーナスを踏まえると、バイエルン・ミュンヘンの現実的な収入は1800万ユーロから1900万ユーロの間に収まる可能性が高いという。
- AFP
ミュンヘンでの不本意な在籍期間が終わりを迎える
パリーニャにとって、この移籍は古巣復帰であると同時に、ドイツで停滞したキャリアを立て直す機会でもある。ポルトガル代表の同選手は2024年夏、フラムから5100万ユーロという高額移籍金でアリアンツ・アレーナへ加わった。しかし、その高額な移籍金と大きな期待にもかかわらず、継続的に先発の座を確保することはできず、バイエルンでの出場は25試合にとどまり、ゴールもアシストも記録できなかった。
前季にはプレミアリーグのトッテナム・ホットスパーへ期限付き移籍し、公式戦45試合に出場して7ゴール3アシストを記録していたことからも、長期的な将来がミュンヘンにないことがさらに示されていた。最終的にバイエルン首脳陣は、この選手をめぐってもはや一時的な解決策を求めていないことを明確にした。
エベルルがチーム編成の優先事項を明確化
パリーニャの退団は、ゼーベナー・シュトラーセで進む大規模な整理の一環である。新加入のナサニエル・ブラウンの公式お披露目の場で、マックス・エーベルはクラブが進もうとしている方向性について率直に語った。バイエルンのスポーツディレクターを務めるエーベルは会見で、来季のFCバイエルンの構想にブライアン・サラゴサ、パリーニャ、サシャ・ボエイは含まれていないと明言し、クラブがトップチームの構成を見直そうとしていることを明らかにした。
ここ数日、アストン・ヴィラが獲得に向けて交渉を行っていたものの、パリーニャは今や母国復帰に迫っている。ただし、加入先は直接のライバルクラブとなる見通しだ。31歳の同選手は以前、スポルティングCPで成功を収め、2020-21シーズンのプリメイラ・リーガ制覇に大きく貢献したほか、タッサ・ダ・リーガを2度（2020-21、2021-22）、さらに2021年のスーペルタッサ・カンディド・デ・オリベイラ制覇にも貢献した。
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バイエルンのシーズン開幕戦とタイトル防衛
バイエルン・ミュンヘンは昨季、ブンデスリーガ優勝とDFBポカール制覇で国内2冠を達成し、新シーズンに臨む。バイエルンは土曜日、DFLスーパーカップでボルシア・ドルトムントと対戦して2026-27シーズンの初戦を迎え、その後8月28日にホームでVfBシュトゥットガルトと対戦し、ブンデスリーガ連覇に向けたスタートを切る。
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