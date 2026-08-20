パリーニャにとって、この移籍は古巣復帰であると同時に、ドイツで停滞したキャリアを立て直す機会でもある。ポルトガル代表の同選手は2024年夏、フラムから5100万ユーロという高額移籍金でアリアンツ・アレーナへ加わった。しかし、その高額な移籍金と大きな期待にもかかわらず、継続的に先発の座を確保することはできず、バイエルンでの出場は25試合にとどまり、ゴールもアシストも記録できなかった。

前季にはプレミアリーグのトッテナム・ホットスパーへ期限付き移籍し、公式戦45試合に出場して7ゴール3アシストを記録していたことからも、長期的な将来がミュンヘンにないことがさらに示されていた。最終的にバイエルン首脳陣は、この選手をめぐってもはや一時的な解決策を求めていないことを明確にした。