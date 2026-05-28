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ジョアン・パリニャは、バイエルンからのレンタル移籍終了後、トッテナムに残留したいと語っていた。しかし古巣への移籍を確実にするため、減俸を受け入れる方針だ。
アルヴァラーデへの夢のような帰還
スポルティングは2026-2027シーズンに向け、中盤刷新の最優先ターゲットとしてパルヒニャの獲得を検討している。現在バイエルンからトッテナムにレンタル中の30歳は、今夏退団が予想されるキャプテン・ヒュルマンドの後継者と見なされている。クラブと監督は、かつてアルヴァラーデで人気だった彼を呼び戻すため、すでに交渉を開始した。
『A Bola』紙によると、クラブ首脳とルイ・ボルジェス監督が復帰を強く希望。市場価値が高く移籍は容易ではないが、パルリーニャ本人はスポルティングへの愛と家族との時間を求め、年俸大幅減も辞さない構えだ。
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経済的な障壁を乗り越える
パルヒニャの移籍を阻む最大要因は、依然として高額年俸だ。彼はバイエルン・ミュンヘンと2028年6月までの契約を結んでおり、年俸総額は約900万ユーロに及ぶ。この金額はポルトガルクラブには負担が重いため、選手側が減俸を受け入れることが不可欠とされている。
スポルティングはバイエルンを放出に導く方策を探っており、移籍金の減額か買取オプション付きレンタル移籍の2案に絞っている。選手本人が復帰を強く希望しているため個人条件は後回しとなり、現在はクラブ間交渉が焦点だ。
トッテナムへのレンタル移籍の影響
トッテナムは過酷なプレミアリーグを17位で終え、最終節で残留を決めた。それでもパリニャの評価は高い。ポルトガル代表MFは45試合7ゴール2アシストを記録し、降格回避の立役者だった。 本人は残留を希望していたが、『ア・ボラ』紙によると、現在はポルトガル復帰を強く望んでいるという。
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デ・ゼルビ監督はパルヒニャの獲得を希望している。
トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督は、パルヒニャを完全移籍で獲得する意向だ。バイエルンから1シーズンレンタルしたこのMFは、来季のクラブ再建の中核と位置づけられている。契約には2600万ポンドの買い取りオプションが付いており、監督はスパーズにその行使を強く求めている。
デ・ゼルビは、過酷なシーズンで示した彼の性格とリーダーシップを高く評価し、「100％必要な選手だ。このような人材からチーム作りを始めなければならない」と残留の重要性を強調した。スポルティングとの争奪戦になるかは、まだ不明だ。