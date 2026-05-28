パルヒニャの移籍を阻む最大要因は、依然として高額年俸だ。彼はバイエルン・ミュンヘンと2028年6月までの契約を結んでおり、年俸総額は約900万ユーロに及ぶ。この金額はポルトガルクラブには負担が重いため、選手側が減俸を受け入れることが不可欠とされている。

スポルティングはバイエルンを放出に導く方策を探っており、移籍金の減額か買取オプション付きレンタル移籍の2案に絞っている。選手本人が復帰を強く希望しているため個人条件は後回しとなり、現在はクラブ間交渉が焦点だ。