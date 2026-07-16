ジョアン・ゴメスはウルブズから3,800万ポンドでアストン・ヴィラへ移籍するにあたり、メディカルチェックを受ける。

BBCによると、アストン・ヴィラはゴメス獲得で大きく前進し、ウルブズのスターは木曜にメディカルチェックを受ける。移籍金は総額3800万ポンドで、うち3400万ポンドが即金、残る400万ポンドはパフォーマンス連動のボーナスだ。

イングランドに来てからウルブズで存在感を示してきた25歳のブラジル代表だが、CL出場権を持つプレミアリーグのチームでプレーできるチャンスは魅力的だったようだ。ゴメスは現在、ウルブズのポルトガル合宿地を離れ、バーミンガムへ移動し、移籍手続きを完了させる予定だ。







