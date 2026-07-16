Getty Images Sport
翻訳者：
ジョアン・ゴメスはウルブズから3,800万ポンドでアストン・ヴィラへ移籍するにあたり、メディカルチェックを受ける。
ヴィラ、3,800万ポンドでターゲット選手を獲得
BBCによると、アストン・ヴィラはゴメス獲得で大きく前進し、ウルブズのスターは木曜にメディカルチェックを受ける。移籍金は総額3800万ポンドで、うち3400万ポンドが即金、残る400万ポンドはパフォーマンス連動のボーナスだ。
イングランドに来てからウルブズで存在感を示してきた25歳のブラジル代表だが、CL出場権を持つプレミアリーグのチームでプレーできるチャンスは魅力的だったようだ。ゴメスは現在、ウルブズのポルトガル合宿地を離れ、バーミンガムへ移動し、移籍手続きを完了させる予定だ。
- Getty Images Sport
エメリーの中盤の穴を埋める
ウナイ・エメリ監督は、主力選手の退団と負傷が相次ぎ、中盤の補強を急いでいた。クラブはユーリ・ティエレマンスを3500万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドへ売却。その穴埋めが急務だった。
さらに、アマドゥ・オナナがワールドカップのベルギー代表招集中に膝を重傷し、来年まで離脱。ヴィラ首脳は補強を前倒しする判断を迫られた。
- Getty Images Sport
ブラジル人選手争奪戦に敗れる
ゴメスを狙っていたのはビジャレアルだけ weren't. アトレティコ・マドリードも獲得に動いたが契約に至らず、結果的にビジャレアルがイングランドで実績のあるこのMFをゲットした。
昨季はチームが最下位で降格したものの、ゴメスは41試合に出場し、明るい希望だった。2023年のフラメンゴからの加入以来、通算130試合で7得点を挙げている。
- Getty Images
ヴィラの今後はどうなるのか？
ゴメスの加入でヴィラの補強は終わらない。フライブルクのスイス代表FWヨハン・マンザンビの獲得も間近で、移籍金はクラブ最高額となる5,000万ポンド超と報じられている。
これらの補強は、チャンピオンズリーグ復帰を控え、過密日程に備えるヴィラにとって重要だ。さらに、昨季ヨーロッパリーグ制覇を受けたUEFAスーパーカップ決勝ではパリ・サンジェルマンと対戦し、勢い維持を目指す。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。