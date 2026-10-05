ゴール前で決定的な働きを見せたにもかかわらず、このサイドバックは警告を受け、これによって自動的に1試合の出場停止が科され、11月のデンマーク戦を欠場することになった。

累積警告による綱渡りの状況が自身のプレーの効果を弱めていたことを自覚していたカンセロは、後半15分過ぎの交代を受け入れた。「それは自分に影響していたし、交代はそのことも一因だった。監督が交代を決断したことは理解している。

「自分のゴールで最も重要だったのは、ノルウェーに失点した後にチームの得点を助けたことだ。あの瞬間に最も重要だったのはそれだった」