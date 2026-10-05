ZUMA Press Wire
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ジョアン・カンセロ、ノルウェー戦でのポルトガル勝利で生まれた圧巻ゴールの裏にある「直感」を称賛
劇的な逆転勝利でフルバックがけん引
バルセロナのサイドバック、カンセロが、ヌーノ・メンデスの絶妙なスローインを受け、ペナルティーエリア端からの圧巻のロングシュートでポルトガルの反撃の口火を切った。この見事な同点弾で、わずか2分前にノルウェーへ先制点をもたらしていたクリストフェル・アイェルのゴールは即座に帳消しとなった。 その後、ゴンサロ・ラモスが79分の決勝点で逆転劇を締めくくり、クリスティアーノ・ロナウドの不在にもかかわらず、ポルトガルがA4組で4連勝と無傷の成績を維持することを確実にした。
- NTB
本能が導いた力強い同点弾
この見事な一撃により、このDFの代表通算成績は77試合14ゴールとなった。パスを探すのではなく、なぜ一瞬の判断でシュートを選んだのかについて、カンセロはRTPにこう語っている。「ヌーノのスローインに対していい位置を取れていた。ヌーノのスローはとても強いと分かっているからだ。ボールが最初に地面に当たるのが見えた時、とっさの判断だった。ゴールを見て、神に感謝したい。うまくいって、ゴールになった」
慎重姿勢が序盤の戦術的撤退を促す
ゴール前で決定的な働きを見せたにもかかわらず、このサイドバックは警告を受け、これによって自動的に1試合の出場停止が科され、11月のデンマーク戦を欠場することになった。
累積警告による綱渡りの状況が自身のプレーの効果を弱めていたことを自覚していたカンセロは、後半15分過ぎの交代を受け入れた。「それは自分に影響していたし、交代はそのことも一因だった。監督が交代を決断したことは理解している。
「自分のゴールで最も重要だったのは、ノルウェーに失点した後にチームの得点を助けたことだ。あの瞬間に最も重要だったのはそれだった」
- ZUMA Press Wire
国内での戦いは、国際舞台での高い評価に続くものだ。
国際舞台で勝ち点3獲得に貢献したカンセロは、ここからバルセロナでのクラブ活動に完全に意識を切り替えることになる。32歳のDFは、今週末のヘタフェ戦でバルセロナがラ・リーガに戻る一戦で先発の座を狙っている。
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