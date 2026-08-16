ジョアン・カンセロ、アル・ヒラル退団が迫る中でバルセロナ移籍を強く示唆

32歳のDFは、この夏を通じてスペイン復帰への希望を公然と口にしてきたが、最近では自身の将来について明確なメッセージを発するため、ソーシャルメディアを活用している。カンセロは、バルセロナのユニフォームを着た自身の後ろ姿の写真を投稿し、砂時計の絵文字を1つ添えた。この最新の動きは、関係当事者間の交渉が重要かつ前向きな打開点に達したことを示唆している。

報道によると、バルセロナはこの一件がまもなく決着すると、ますます自信を深めているという。クラブはアル・ヒラルとの最終的な事務手続き上の障害が解消され次第、来週前半にもカンセロを現地へ飛ばす準備を進めていると伝えられている。すでに2025-26シーズン後半をバルサでのレンタル移籍で過ごしているこの選手は、クラブの環境や、要求の高いカンプ・ノウの観衆が求めるものを熟知している。