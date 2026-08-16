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ジョアン・カンセロ、アル・ヒラル退団が迫る中でバルセロナ移籍を強く示唆
SNSでの示唆が興奮を呼ぶ
32歳のDFは、この夏を通じてスペイン復帰への希望を公然と口にしてきたが、最近では自身の将来について明確なメッセージを発するため、ソーシャルメディアを活用している。カンセロは、バルセロナのユニフォームを着た自身の後ろ姿の写真を投稿し、砂時計の絵文字を1つ添えた。この最新の動きは、関係当事者間の交渉が重要かつ前向きな打開点に達したことを示唆している。
報道によると、バルセロナはこの一件がまもなく決着すると、ますます自信を深めているという。クラブはアル・ヒラルとの最終的な事務手続き上の障害が解消され次第、来週前半にもカンセロを現地へ飛ばす準備を進めていると伝えられている。すでに2025-26シーズン後半をバルサでのレンタル移籍で過ごしているこの選手は、クラブの環境や、要求の高いカンプ・ノウの観衆が求めるものを熟知している。
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交渉の障害と移籍金
完全移籍での合意に向けた道のりは、特に移籍金の条件をめぐって決して平坦ではなかった。バルセロナは当初、約1000万ユーロの移籍金でアル・ヒラルと口頭合意に達していた。しかし、サウジアラビアからの最近の報道で、このプロリーグのクラブが要求額を1500万ユーロに引き上げたと伝えられたことで、状況は緊迫した。
こうした金額の変動がありながらも、全体的な見方としては、移籍を強く望む選手本人の意向がアル・ヒラルを動かしたというものだ。カンセロはプロフェッショナルな姿勢を保ちながらも立場を明確にし、自身の優先事項がハンジ・フリックのプロジェクトへの復帰にあることをはっきりと示している。
アル・ヒラルのメンバー外
カンセロの退団が差し迫っていることを示す証拠は、先週金曜日のアル・ファイサリーとのリーグ開幕戦でアル・ヒラルのメンバーから外れたことで、さらに明確になった。選手本人はコンディション維持のため引き続きトレーニングに参加しているものの、公式戦に出場していない現状は、サウジアラビアのクラブが彼不在の将来を見据えていることを示している。さらに、アル・ヒラルは現在、13人の外国籍選手を抱えている状況にあるが、規定で登録が認められているのは10人のみである。
アル・ヒラルのシモーネ・インザーギ監督は、ポルトガル代表スターの状況について問われると、この件に直接言及した。インザーギ監督は「彼は引き続きチームとともに通常通りトレーニングしている。将来や今後も残るかどうかについては、取締役会の問題だ」と述べた。
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フリックの戦術的承認
ハンジ・フリックは、カンセロをカンプ・ノウに完全移籍で呼び戻す動きを後押しする上で重要な役割を果たしてきた。レンタル期間中にDFが印象的なパフォーマンスを見せたことを受け、ドイツ人指揮官は獲得に動くようスポーツ部門に最終的な了承を与えた。フリックは、守備の右サイドと左サイドの両方で効果的にプレーできるカンセロの能力を高く評価しており、現代サッカーでは珍しい戦術的柔軟性をもたらすと見ている。指揮官は、すでにシステムを理解している経験豊富で高い技術を備えた選手の存在が、チームの成長と戦術面での一貫性にとって重要になると考えている。
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