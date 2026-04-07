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ジョアン・カンセロがバルセロナ残留の噂に言及し、ハンス・フリックとシャビの違いについて解説
カンセロ、バルサでの将来について一切明かさない
フリック監督とチームが彼の残留で合意に達したという報道があるにもかかわらず、カンセロは自身の将来について、まだ公の場で明言することを控えている。31歳の彼の状況は、アル・ヒラルとの契約によって複雑化しており、バルセロナは彼を引き留めたいと考えているものの、レンタル移籍で復帰して以来クラブで13試合に出場しているこの選手との完全移籍契約においては、金銭的なハードルが依然として大きな要因となっている。
「サッカーでは何が起こるかわからない。僕はこれからも努力を続けるし、来シーズンに何を望んでいるかは分かっている。バルサがこの大会に残り、リーガ・エスパニョーラで優勝できるよう手助けしたい。それが一番大事なことだ。今のところ、僕の将来については話す必要はない」と、カンセロはアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ戦を控えた試合前記者会見で述べた。
さらに彼は自身の状況を次のように説明した。「選択肢は常にあります。私はアル・ヒラルと契約を結んでおり、現在はバルサにレンタル移籍していますが、選択肢は常にあります。サッカーの世界は一瞬で変わるものです」
フリックの「ドイツ流」対シャビ時代
バルセロナがチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦という重要な一戦に向けて準備を進める中、カンセロはスポティファイ・カンプ・ノウで進行中の戦術的進化について語った。
2023年にシャビ監督時代、マンチェスター・シティからレンタル移籍で加入したこのDFは、現在のフリック監督がチームのプレーにより攻撃的なアプローチを導入した経緯を説明した。
「チームのダイナミクスは以前とは異なります。ハイプレスでリスクを冒すスタイルですが、私はその価値観に共感しています。フリック監督は、ボールに最も近い選手にプレスをかけ、飛び込んでいくというドイツ流のスタイルを導入しました。これにより、ほぼ常に試合を支配できますが、その分、より多くのリスクを背負うことになります」とカンセロは述べた。
この変遷について比較を求められた際、彼は次のように付け加えた。「シャビにはとても感謝している。彼は僕を大いに助けてくれた。ハンシは違うタイプだ。優れているとか劣っているとかではない。ハンシは経験が豊富だが、シャビもまた素晴らしい監督になると思う」
アトレティコ・マドリードからのプレッシャーへの対処
バルセロナは、ディエゴ・シメオネ率いるチームを国内リーグ戦で破った勢いを持ってこの欧州の激戦に臨むが、カンセロはこの試合の難しさを十分に認識している。彼は、敵対的な雰囲気で知られるメトロポリターノでの第2戦を前に、ホームで好結果を残すことの重要性を強調した。
「アトレティコについては、ここ数年と同様の戦いぶりを予想している。彼らは才能ある選手を擁するアグレッシブなチームだ。前回の試合のように彼らをコントロールし、勝利を目指さなければならない」とこのサイドバックは説明した。「理想的なシナリオは、結果を出してこの対戦を有利な立場に持っていくことだが、あらゆる事態に備えておかなければならない」
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カンセロの将来について
バルセロナ対アトレティコ・マドリード戦の試合前記者会見で、フリック監督はこのポルトガル人サイドバックの将来について言及し、次のように述べた。「現時点では将来について話すつもりはない。彼は今、素晴らしい働きをしている。代表戦でプレーした後、長い道のりを経て帰国したばかりだ」。
さらに彼は次のように付け加えた。「土曜日の試合でジョアンは全力を尽くしてくれた。彼のレベルの高さは明らかだったし、試合終了時には疲れ果てていた。彼は非常にプロフェッショナルな姿勢を持ち、卓越したテクニックを備えている。今、彼はチームに大きく貢献してくれており、感謝している」