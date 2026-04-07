ジョアン・カンセロがバルセロナ残留の噂に言及し、ハンス・フリックとシャビの違いについて解説

フリック監督とチームが彼の残留で合意に達したという報道があるにもかかわらず、カンセロは自身の将来について、まだ公の場で明言することを控えている。31歳の彼の状況は、アル・ヒラルとの契約によって複雑化しており、バルセロナは彼を引き留めたいと考えているものの、レンタル移籍で復帰して以来クラブで13試合に出場しているこの選手との完全移籍契約においては、金銭的なハードルが依然として大きな要因となっている。

「サッカーでは何が起こるかわからない。僕はこれからも努力を続けるし、来シーズンに何を望んでいるかは分かっている。バルサがこの大会に残り、リーガ・エスパニョーラで優勝できるよう手助けしたい。それが一番大事なことだ。今のところ、僕の将来については話す必要はない」と、カンセロはアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ戦を控えた試合前記者会見で述べた。

さらに彼は自身の状況を次のように説明した。「選択肢は常にあります。私はアル・ヒラルと契約を結んでおり、現在はバルサにレンタル移籍していますが、選択肢は常にあります。サッカーの世界は一瞬で変わるものです」