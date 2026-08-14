『Mundo Deportivo』によると、アル・ヒラルは来季に向けた登録メンバーにカンセロを正式に加え、このDFを巡る状況を進展させた。サウジ・プロリーグの同クラブは、ポルトガル代表の同選手に背番号20を与えており、リヤドで依然として契約下にあることを強調している。

この強硬な姿勢は、完全移籍に向けたバルセロナとの交渉が遅れている中で示されたものだ。選手本人はカンプ・ノウ復帰を強く望んでいるものの、クラブ間では引き続き財政面および事務面の詳細を詰めている。