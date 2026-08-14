AFP
翻訳者：
ジョアン・カンセロがアル・ヒラルのトレーニングに復帰、バルセロナへの移籍交渉は継続中
サウジアラビアでの選手登録
『Mundo Deportivo』によると、アル・ヒラルは来季に向けた登録メンバーにカンセロを正式に加え、このDFを巡る状況を進展させた。サウジ・プロリーグの同クラブは、ポルトガル代表の同選手に背番号20を与えており、リヤドで依然として契約下にあることを強調している。
この強硬な姿勢は、完全移籍に向けたバルセロナとの交渉が遅れている中で示されたものだ。選手本人はカンプ・ノウ復帰を強く望んでいるものの、クラブ間では引き続き財政面および事務面の詳細を詰めている。
- Getty Images Sport
トレーニングに復帰
シーズン終了後の休暇と代表活動を終え、カンセロはアル・ヒラルのトレーニングに復帰した。サイドバックの同選手は、代理人とクラブ首脳陣が移籍の可能性を巡る最終条件を詰める中で、クラブの施設に戻った。
アル・ヒラルは、マンチェスター・シティから同選手を獲得した際の投資額の一部を回収するべく、評価額を譲っていない。一方でこの舞台裏の移籍騒動が続く中、選手本人は別メニュー調整、あるいはコンディション管理を行っている。
バルセロナの継続中の獲得追求
バルセロナは、成功を収めたレンタル期間を経たこの多才なフルバックをカタルーニャに呼び戻すことに引き続き関心を示している。ハンジ・フリック監督のチームは、特に過去に陣容内で守備陣の負傷者が出ていたこともあり、サイドでの経験値と戦術的柔軟性を高く評価している。
ただ、バルセロナは契約締結に向けて、さまざまな事務的および財政的な障壁に対処しなければならなかった。移籍金を巡って妥協点を見いだそうとする中、両クラブの交渉は続いている。
- AgenciaLOF
まもなく結論が出る見通しだ
新たな国内シーズンの開幕が急速に近づく中、最終的な結論に到達するためのプレッシャーは関係者全員に高まっている。カンセロ陣営は、自身のキャリアにおける希望とアル・ヒラルの財政的要求の両方を満たす形での決着を求めている。
移籍市場が閉まる前にバルセロナがこの取引をまとめ切れるかどうかを見極める上で、今後数日が決定的なものになる。それまでは、このDFは公式にはサウジアラビアのクラブに所属したままだ。
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