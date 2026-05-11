カンセロはカタルーニャへのレンタル移籍でキャリアに活力を取り戻したが、去就は複雑だ。アル・ヒラルは昨年戦力外としたものの、無償放出は回避し、1500万ユーロの移籍金を要求しているとされる。

外国人選手枠の問題は依然として残っており、完全移籍が難しい場合、カンセロが恨んでいないと主張していることから、アル・ヒラルに復帰する可能性もゼロではない。バルセロナはカンセロを残留させたいが、フリーエージェントでの加入のみを検討しており、現時点ではサウジアラビア側の金銭的条件と折り合いがつかない。



