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ジョアン・カンセロがアル・ヒラルでの約束破りを告白。ラ・リーガ優勝経験者がバルセロナへレンタル復帰した理由を明かした。
アル・ヒラル、ポルトガル人スターに裏切りを非難される
バルセロナで2025-26シーズン・ラ・リーガ優勝を祝ったばかりのカンセロが、アル・ヒラルからの不和に満ちた退団の経緯を明かした。元マンチェスター・シティのディフェンダーは、大物としてサウジアラビアに加入したが、クラブ上層部の不透明な対応で在籍は短かった。カンセロは現在、チーム内での自身の将来について、意図的に誤った情報を与えられていたと主張している。
DAZNのインタビューで彼はこう語った。「アル・ヒラルでは、残念ながら、真実を伝えてくれない人たちがいました。彼らは私がサウジリーグの登録リストに載ると言っていたのに、いざその時が来ると、そうしなかったのです。 その結果、悪いイメージが付くのはいつも私だ……それでも私は約束を守る。それを何にも代えない。私はいつもそうしてきたし、誰に対しても恨みはない」とカンセロは語った。
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リヤドへの複雑な帰還
カンセロはカタルーニャへのレンタル移籍でキャリアに活力を取り戻したが、去就は複雑だ。アル・ヒラルは昨年戦力外としたものの、無償放出は回避し、1500万ユーロの移籍金を要求しているとされる。
外国人選手枠の問題は依然として残っており、完全移籍が難しい場合、カンセロが恨んでいないと主張していることから、アル・ヒラルに復帰する可能性もゼロではない。バルセロナはカンセロを残留させたいが、フリーエージェントでの加入のみを検討しており、現時点ではサウジアラビア側の金銭的条件と折り合いがつかない。
「フリック効果」とベンフィカの代替案
カンセロはフリック監督の下で再ブレイク。ドイツ人指揮官は彼の才能を最大限引き出し、もはや「ブラウグラナ」の布陣に不可欠だ。両翼をカバーしつつ中盤へ入り込むその柔軟性が、バルセロナにリーグ制覇をもたらした。
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メジャーリーグ優勝4回
ラ・リーガ制覇で31歳のカンセロは、欧州5大リーグのうち4つで優勝した。マンチェスター・シティでプレミアリーグ3回、ユヴェントスでセリエA、バイエルン・ミュンヘンでブンデスリーガ、そしてバルセロナでラ・リーガを制した。