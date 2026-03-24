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ジュール・クンデ、ラミネ・ヤマルに「衝撃」――バルセロナのサイドバックが「ファンはあのスペインの若き天才がどれほど素晴らしいか気づいていない」と語る
新星が輝きを放つ
27歳の右サイドバックは、年下の同僚の飛躍ぶりを理解するのに苦労している。ヤマルはすでに世界トップクラスの選手としての地位を確固たるものとしており、18歳という年齢ながら、予想を覆し続ける技術的な成熟度と驚くべき安定感を見せている。バルサの守備陣で頼もしい存在感を示してきたこのフランス人ディフェンダーは、時代を象徴する才能を持つ彼の真の実力が、世間の認識にはまだ十分に伝わっていないと感じている。
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ベテランからの絶賛
ESN MediaのTwitchチャンネルでの生放送で率直に語ったクンデは、このフォワードに対する深い敬意を表した。彼は、これらの功績が前例のないものであることを強調し、次のように述べた。「衝撃的だ。本当に、本当にすごい。彼がどれほど素晴らしい選手なのか、人々は気づいているだろうか。しかし、この年齢ですでに成し遂げたこと――16歳で欧州選手権を制し、しかも最高の選手の一人として――は……」
その誇大宣伝を裏付ける驚異的な数字
その統計データは、チームメイトの驚きを裏付けるに違いない。今シーズンだけでも、このスペイン代表選手は全大会通算で40試合に出場し、21ゴールと16アシストを記録している。ラ・リーガでは、25試合で14ゴール、10アシストという素晴らしい成績を残している。 バルセロナでの通算成績は、146試合で46ゴールに上る。代表では、2023年のデビュー以来、23試合に出場し6ゴールを記録している。彼のトロフィー棚はすでに溢れんばかりであり、欧州選手権1回、国内リーグ優勝2回、コパ・デル・レイ1回、スペイン・スーパーカップ2回、そしてシーズン最優秀選手賞1回を誇っている。
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カタルーニャの人々の今後はどうなるのか
フリック監督率いるチームは、29試合を終えて勝ち点73を獲得し、現在首位に立っている。この重要な位置につけているものの、2位のレアル・マドリードとはわずか4ポイント差に過ぎない。 今後、リーグ首位のチームには過密な日程が待ち受けている。4月4日にはリーガ・エスパニョーラでアトレティコ・マドリードとのアウェイ戦を控え、その4日後にはチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦としてホームで同チームと対戦する。続いて4月11日にはエスパニョールとのリーグ戦があり、4月14日にはアトレティコとの重要なチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦が控えている。