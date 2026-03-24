フリック監督率いるチームは、29試合を終えて勝ち点73を獲得し、現在首位に立っている。この重要な位置につけているものの、2位のレアル・マドリードとはわずか4ポイント差に過ぎない。 今後、リーグ首位のチームには過密な日程が待ち受けている。4月4日にはリーガ・エスパニョーラでアトレティコ・マドリードとのアウェイ戦を控え、その4日後にはチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦としてホームで同チームと対戦する。続いて4月11日にはエスパニョールとのリーグ戦があり、4月14日にはアトレティコとの重要なチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦が控えている。