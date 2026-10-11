このゴールは、クンデに個人的な雪辱の感覚をもたらした。とりわけ試合の最初の45分に、決められる好機を逃していたあとだっただけに、その意味は大きかった。DFは、その失敗があっただけに、チームに対して確実に決めるフィニッシュで応える責任があると感じていたことを認めた。ピッチの攻守両面で貢献できる能力は、フリックが非常に高く評価している特長でもある。特にドイツ人指揮官は、過密日程を乗り切るために引き続きメンバーを入れ替えている。

本人は、その決定機逸を目的意識とともに振り返り、試合終了の笛を迎えるまでに自分の名前をスコアシートに刻まずしてピッチを去ることはできないと感じていたと説明した。「後半は、得点せずにピッチを離れることはできなかった」とフランス人選手は語った。