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ジュール・クンデ、ヘタフェ戦で3試合ぶりの復帰を果たし、バルセロナに反骨のメッセージ
ヘタフェ戦で再びゴールへ
クンデは、戦列を離れていた時期を経て、不動の先発としての地位を取り戻す決意を示した。27歳の同選手はヘタフェ戦でフリック監督から先発の役割を託され、ラ・リーガ3試合連続で1分もプレーしなかった後、これが初出場となった。クンデは最近の“追放”への反応としてこれ以上ない形を見せ、ホセ・ボルダラス率いる相手に対する3-0の快勝で3点目を決めた。
試合後、このフランス人選手は再びピッチの中心でプレーし、首位に立つチームにさらなる勝ち点3をもたらすことに貢献できた満足感を隠さなかった。『Mundo Deportivo』が伝えたところによれば、「フィジカルの状態はいいし、メンタル面も正しい状態にある。自分のポジションと自分のレベルを取り戻し、チームの力になるためにハードワークしている。あらゆる意味でいい状態だ」と語った。
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ピッチでの雪辱を期して
このゴールは、クンデに個人的な雪辱の感覚をもたらした。とりわけ試合の最初の45分に、決められる好機を逃していたあとだっただけに、その意味は大きかった。DFは、その失敗があっただけに、チームに対して確実に決めるフィニッシュで応える責任があると感じていたことを認めた。ピッチの攻守両面で貢献できる能力は、フリックが非常に高く評価している特長でもある。特にドイツ人指揮官は、過密日程を乗り切るために引き続きメンバーを入れ替えている。
本人は、その決定機逸を目的意識とともに振り返り、試合終了の笛を迎えるまでに自分の名前をスコアシートに刻まずしてピッチを去ることはできないと感じていたと説明した。「後半は、得点せずにピッチを離れることはできなかった」とフランス人選手は語った。
ハンジ・フリックに招集の判断を委ねる
個人として印象的なパフォーマンスを見せ、すべての試合で先発したいという思いを公にしているにもかかわらず、クンデは自身の今後の役割について問われた際、フリックの監督としての権限に敬意を払う姿勢を崩さなかった。自分が今や先発XIの恒久的な地位に値するかどうかという議論に引き込まれることは拒み、その代わりに焦点を自身の成長と準備へと戻した。クンデにとって重要なのは、出番が来た時にいつでも準備ができていることだ。
「それは監督に聞くべき質問だ。自分は成長し、最高のレベルを見つけるためにハードワークしている。自分は状態が良く、強く、準備ができていると感じている」とクンデは述べた。さらに、チームの成功を確かなものにすることが自身の第一の目標だと付け加えている。「自分の番が来た時にピッチに立ち、助けられることがうれしい。自分たちは本気のパフォーマンスを見せたし、それこそが望んでいたものだった。この勝利は deserved だった」
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勝利の勢いを維持する
ヘタフェ戦での勝利は、インターナショナルブレーク明けに完璧なシーズンのスタートを維持したいバルセロナにとって極めて重要だった。カタルーニャの強豪はこれでリーグ開幕から8試合で8連勝を達成。34得点を記録しながら、守備でも規律を保つという驚異的な結果を残している。クンデは、代表活動から戻ってクリーンシートと圧倒的なスコアで勝利し、チーム内の自信を高く保つことの重要性を強調した。
「中断明けは、どんな形であれ勝たなければならない。今日は試合をコントロールし、3ゴールを決め、失点もしなかった。僕たちは集中しているし、止まることはない。常にもっと上を求めているし、それがロッカールームの雰囲気だ。自分たちがうまくやれていることは理解しているが、続けていかなければならない。少しでも落ちれば、別のチームに追いつかれることもある。僕たちは良い状態にある」と締めくくった。
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