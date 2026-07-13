AFP
翻訳者：
ジュール・クンデは、バルセロナのチームメイトであるラミン・ヤマルとの間に緊張はないと述べ、フランス対スペインのワールドカップ準決勝に集中していると語った。
バルセロナのチームメイト間に確執はない
ヤマルは2018年ワールドカップ優勝国との試合を前に自信をにじませていたが、フランス代表DFクンデはバルセロナのチームメイトの発言に不敬はないと強調した。「ラミンから敬意を欠く態度を感じたことはない」と語り、試合前の発言で注目が集まる10代選手への議論に触れた。
クラブで一緒にプレーする同僚の気持ちはよく分かると強調した。「私はラミンをよく知っている。あれは彼にとって自信の表れであり、さらなるモチベーションになっているのだ」とクンデは説明した。
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ヤマルの自信に満ちた発言が議論を巻き起こした
ヤマルは「火曜日のダラスでの準決勝を恐れるべきはスペインではなくフランスだ」と語った。 ヤマルは準々決勝でベルギーを2－1で下した後、「フランスが恐れるべきは私たちだ」と語った。ユーロ2024準決勝と昨年のネーションズリーグでスペインがフランスを破ったことを挙げ、「以前も彼らを敗退させたのは私たちだ」と付け加えた。
ベルギー戦でMOMに選ばれたヤマルは、フランス戦を前にしても挑発的な姿勢を崩さない。「我々は誰をも恐れない」と断言。「両チームとも最高レベルだ。どうなるかは分からないが、楽しみにしている」と結んだ。
コナテは冷静さと謙虚さを呼びかけた。
ヤマルの発言を受け、フランス代表のイブラヒマ・コナテが反論した。「彼は何を言ってもいい。僕たちは聞いていない。 誰を恐れることもないが、謙虚さを保ち、この大会の段階で罠にはまってはいけない」とコナテは記者会見で述べ、フランス代表の準備は口論ではなく試合そのものに集中していると付け加えた。
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ボール支配をめぐる攻防
ピッチ外の舌戦とは別に、クンデはルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペインが示す戦術に集中した。スペインは息の詰まるようなボール支配力で知られ、クンデはフランスが勝ち進むには通常のアプローチを調整する必要があると認めた。堅守とカウンターを軸とするフランスのゲームプランも、スペインのリズムを崩すために微調整が必要になるかもしれない。
クンデは、欧州選手権3度の優勝を誇るスペインの難しさをこう説明した。「スペインは連携とボール支配が武器だ。我々はトランジション重視だが、明日はボールを握り、相手を崩したい。90分間も支配させれば、彼らはスペースを見つけ、相手を疲れさせる」
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