ヤマルは2018年ワールドカップ優勝国との試合を前に自信をにじませていたが、フランス代表DFクンデはバルセロナのチームメイトの発言に不敬はないと強調した。「ラミンから敬意を欠く態度を感じたことはない」と語り、試合前の発言で注目が集まる10代選手への議論に触れた。

クラブで一緒にプレーする同僚の気持ちはよく分かると強調した。「私はラミンをよく知っている。あれは彼にとって自信の表れであり、さらなるモチベーションになっているのだ」とクンデは説明した。