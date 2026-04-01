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ジュール・クンデにオファー殺到！マンチェスター・シティ、リヴァプール、チェルシーがバルセロナのサイドバック獲得をめぐり争奪戦へ
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プレミアリーグの強豪クラブがクンデに注目している
『ムンド・デポルティーボ』によると、マンチェスター・シティ、リヴァプール、チェルシーの各クラブは、クンデがバルセロナとの長期契約を結んでいるにもかかわらず、同選手の状況を注視している。マンチェスター・シティはすでに彼の移籍の可能性について非公式に打診しており、チェルシーは以前から彼に注目しており、セビージャに在籍していた頃にもこのフランス代表選手の獲得を試みたことがある。
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デコ、シティの関心に言及
バルセロナのスポーツディレクター、デコは先日、この万能型ディフェンダーに対する欧州各クラブからの関心は本物であると認めたが、現時点では正式なオファーは提示されていない。 クラブは、フリック監督の下で右サイドバックの定位置を確保しているクンデへの支持を公に表明し続けているが、財政的な事情が最終的な判断を左右する可能性がある。ムンド・デポルティーボ紙の取材に対し、デコは次のように説明した。「正式なオファーはなかったが、マンチェスター・シティから彼が獲得可能かどうか問い合わせの電話があった。我々が『ノー』と伝えたため、オファーはなかった」
収支の調整
クンデは今季40試合に出場しており、依然としてチームにとって不可欠な存在ではあるが、バルセロナがフリアン・アルバレスやアレッサンドロ・バストーニといった獲得候補の移籍資金を確保する必要があるため、事態は複雑化する可能性がある。 イングランドでは約8000万ユーロという評価額が報じられており、資金繰りに苦しむカタルーニャのクラブにとって、この金額を無視するのは難しいだろう。さらに、戦術的な保険として、アル・ヒラルからジョアン・カンセロのレンタル延長に向けて動いているとも伝えられている。
- AFP
シーズン終盤の勝負どころ
ハンジ・フリック監督率いるチームは、リーグ戦残り9試合という状況下で、首位レアル・マドリードにわずか4ポイント差という僅差を守り抜こうと、正念場を迎えている。 国内での目標に加え、アトレティコ・マドリードとの一戦を控えたチャンピオンズリーグ準々決勝は、クンデにとって現在の所属クラブと、獲得を狙う可能性のあるイングランドのクラブ双方に対し、自身の価値を再び証明する絶好の舞台となる。このプレッシャーの高い終盤戦をフランス人選手がどう乗り切るかは、夏に本格的な獲得競争が勃発した場合、バルセロナの交渉姿勢に大きく影響することになるだろう。