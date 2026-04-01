ジュール・クンデにオファー殺到！マンチェスター・シティ、リヴァプール、チェルシーがバルセロナのサイドバック獲得をめぐり争奪戦へ

クンデは今季40試合に出場しており、依然としてチームにとって不可欠な存在ではあるが、バルセロナがフリアン・アルバレスやアレッサンドロ・バストーニといった獲得候補の移籍資金を確保する必要があるため、事態は複雑化する可能性がある。 イングランドでは約8000万ユーロという評価額が報じられており、資金繰りに苦しむカタルーニャのクラブにとって、この金額を無視するのは難しいだろう。さらに、戦術的な保険として、アル・ヒラルからジョアン・カンセロのレンタル延長に向けて動いているとも伝えられている。