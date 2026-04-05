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ジュード・ベリンガム、怪我の懸念からレアル・マドリード対バイエルン・ミュンヘンのチャンピオンズリーグ戦をベンチスタートに
ベリンガムは控えとしての役割を担う見込み
レアル・マドリードは、チャンピオンズリーグ準々決勝の第1戦をサンティアゴ・ベルナベウでバイエルン・ミュンヘンと戦うことになり、厳しい戦いが待ち受けている。
しかし、OK Diarioの報道によると、ベリンガムは開幕のホイッスルから最高レベルの強度で戦うのに必要な試合勘をまだ取り戻せていないため、ロス・ブランコスは彼を先発メンバーから外すと見られている。
このイングランドのスーパースターは今シーズンのマドリードの中心的存在だったが、最近の調子の波がコーチ陣にとって大きな懸念材料となっている。今週火曜日の一戦では、彼は先発メンバーには名を連ねない見込みだ。
事実、彼のリズムの欠如は依然として深刻であり、アルヴァロ・アルベロア監督は、ドイツの強豪と互角に戦えるよう、中盤のダイヤモンドフォーメーションにおいて代替案を検討せざるを得ない状況にある。
- AFP
ミリタオ、守備陣への復帰へ
ベリンガムに関するニュースは残念なものだが、スペインの強豪チームにとって、エデル・ミリタオの存在は一筋の光明となっている。このブラジル人DFは、大腿二頭筋の近位腱にも及ぶ重度の筋肉損傷から、長いリハビリの道のりを乗り越えて順調に回復している。
もっと早く復帰することもできたが、医療スタッフは彼が100％のコンディションに戻ることを確実にするため、慎重なアプローチを選択した。
このディフェンダーは、マヨルカ戦で30分間途中出場し、守備面で鋭さを見せただけでなく、得点も挙げるなど、復帰への準備が整っていることを証明した。問題がなければ、彼はルディガーと共にディフェンスの中核を担うことになるだろう。
アルベロアは選手起用で頭を悩ませている
マヨルカ戦での衝撃的な敗戦を受け、アルベロア監督はバイエルン戦に向けて適切な戦術のバランスを見出すようプレッシャーにさらされている。ベリンガムが先発から外れる見込みであるため、戦術上の課題は、攻撃の創造性を担う役割を誰が埋めるかに集約されている。
マドリードが第1戦での優位を確保しようと目論む中、攻撃的ミッドフィールダーの役割を引き継ぐ最有力候補は、アルダ・ギュレルとチアゴ・ピタルチだ。
- AFP
ベルナベウでプレッシャーが高まっている
国内での不振から欧州での野望へと軸足を移すレアル・マドリードにとって、これ以上の重大な局面はないだろう。バイエルン・ミュンヘンとの一戦は、今シーズンの分岐点であり、「無冠」の年となる恐れが現実味を帯びている。
目標は単純明快だ。1週間後にアリアンツ・アレーナで行われる第2戦に向けて、有利な立場を確保できる結果を残すことだ。アルベロア監督はマヨルカ戦敗北後、集中力の重要性を強調し、「選手たちには火曜日の試合のことを考えてほしい」と語った。