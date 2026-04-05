ジュード・ベリンガム、怪我の懸念からレアル・マドリード対バイエルン・ミュンヘンのチャンピオンズリーグ戦をベンチスタートに

レアル・マドリードは、チャンピオンズリーグ準々決勝の第1戦をサンティアゴ・ベルナベウでバイエルン・ミュンヘンと戦うことになり、厳しい戦いが待ち受けている。

しかし、OK Diarioの報道によると、ベリンガムは開幕のホイッスルから最高レベルの強度で戦うのに必要な試合勘をまだ取り戻せていないため、ロス・ブランコスは彼を先発メンバーから外すと見られている。

このイングランドのスーパースターは今シーズンのマドリードの中心的存在だったが、最近の調子の波がコーチ陣にとって大きな懸念材料となっている。今週火曜日の一戦では、彼は先発メンバーには名を連ねない見込みだ。

事実、彼のリズムの欠如は依然として深刻であり、アルヴァロ・アルベロア監督は、ドイツの強豪と互角に戦えるよう、中盤のダイヤモンドフォーメーションにおいて代替案を検討せざるを得ない状況にある。