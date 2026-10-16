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ジュード・ベリンガム、レアル・マドリーと2031年6月までの新たな大型契約に合意
マドリードへの長期的なコミットメント
ベリンガムとレアル・マドリーは、サンティアゴ・ベルナベウでの契約を2031年6月30日まで延長することで合意に達した。 ASが報じている。イングランド代表のベリンガムは2023年夏にボルシア・ドルトムントから加入し、当初の契約は2029年までとなっていた。
今回の新たな合意によって在籍期間は延び、ピッチ上での多大な貢献を反映した年俸条件の改善も盛り込まれた。交渉は昨季終盤に始まり、双方は当初から円滑に意思疎通を図っていた。ベリンガムはマドリードでの生活にますますなじんでおり、サポーターもその運動量とリーダーシップに強く共感している。
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身体面での困難を乗り越える
このMFは今、スペインでの加入初年度に見せた圧巻の水準を取り戻している。以前はマドリーが苦しい時期を乗り切るのを助けるため、長引く肩の負傷の手術を延期したが、それが最終的に自身のパフォーマンスに影響を及ぼした。
しかし、身体的な問題を完全に克服すると、昨季終盤にかけて着実に本来の調子を取り戻した。その勢いをワールドカップにも持ち込み、イングランド代表にとって重要な存在となった。北米で見せた傑出したパフォーマンスは、代表での立場も一変させた。以前はトーマス・トゥヘルとの間に摩擦があったものの、ベリンガムは代表に欠かせない存在となり、大会での見事な7得点がそれを裏付けた。
新体制の下で躍進
ジョゼ・モウリーニョの監督就任は、ベリンガムが再び持ち味を最大限に発揮するうえで重要な役割を果たした。モウリーニョは攻撃陣でキリアン・エンバペのすぐ後ろに位置するベリンガムに、自由なプレーを全面的に認めている。
このポジション変更によって、ベリンガムのパフォーマンスと試合への影響力は大きく向上した。攻撃面で貢献するだけでなく、率先してハイプレスを仕掛け、守備でも献身的に働き続けている。
数字にも、ピッチ上で取り戻した活力と戦術への適応が表れている。23歳のベリンガムは今季のリーグ戦で、すでに3ゴール3アシストを記録している。
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未来へと導く
2031年までクラブでプレーすることが正式に決まったベリンガムは、今後長年にわたって中盤の中心を担うことになる。サンティアゴ・ベルナベウのファンは、チームの象徴的なリーダーであるベリンガムが、さらなるタイトル獲得へとチームをけん引し続けることを期待するだろう。あとはクラブが公に正式発表するのを待つばかりだ。
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