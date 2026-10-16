このMFは今、スペインでの加入初年度に見せた圧巻の水準を取り戻している。以前はマドリーが苦しい時期を乗り切るのを助けるため、長引く肩の負傷の手術を延期したが、それが最終的に自身のパフォーマンスに影響を及ぼした。

しかし、身体的な問題を完全に克服すると、昨季終盤にかけて着実に本来の調子を取り戻した。その勢いをワールドカップにも持ち込み、イングランド代表にとって重要な存在となった。北米で見せた傑出したパフォーマンスは、代表での立場も一変させた。以前はトーマス・トゥヘルとの間に摩擦があったものの、ベリンガムは代表に欠かせない存在となり、大会での見事な7得点がそれを裏付けた。