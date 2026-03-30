ジュード・ベリンガム、バーミンガムへの復帰が「あり得る」年齢を明かす――レアル・マドリードの「センセーション」が、感動的な古巣復帰移籍を控えていると予想される

バーミンガムは、ウェイン・ルーニー監督の起用という実験が失敗に終わり、一時的にリーグ1へ降格したものの、できるだけ早い時期にプレミアリーグへの復帰を目指している。

今シーズンの昇格のチャンスは逃した可能性があり、クリス・デイヴィス監督の去就が問われているが、NFLのレジェンドであるトム・ブレイディを含む野心的なオーナー陣は、2026年の夏の移籍市場においてさらなる資金投入を行うと見られている。

モリソンは、さらなる大型補強について次のように語った。「聞いてくれ。アメリカのオーナーたちはすでにクラブに関与しており、巨額を投じてきたが、成果は出ていない。多額の資金を投入した以上、監督は厳しい視線にさらされることになる。高額年俸の選手も何人か抱えている。結局のところ、会長たちは来シーズンのチームの方向性を考えなければならない。

「しかし、来シーズンは彼らにとって重要なシーズンだ。夏にはまた巨額の資金を投入し、昇格候補の筆頭になるだろう。チャンピオンシップは容赦のないリーグだから、シーズンを好スタートで切り出さなければならない。

「バーミンガム・シティは大きな野心を抱くクラブだと思います。市内にある6万席の新スタジアムは、素晴らしいものになるでしょう。来シーズン、彼らがプレミアリーグ昇格を本気で狙うクラブになることは、私の中で確信しています。」