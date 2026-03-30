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ジュード・ベリンガム、バーミンガムへの復帰が「あり得る」年齢を明かす――レアル・マドリードの「センセーション」が、感動的な古巣復帰移籍を控えていると予想される
ベリンガムのレアル・マドリードとの契約はいつ満了するのですか？
16歳でトップチームデビューを果たしたベリンガムは、地元クラブではもはや彼を引き留めることができないことがすぐに明らかになった。EFLの舞台では物足りなくなった彼は、2020年にボルシア・ドルトムントへと移籍し、セント・アンドリュースでは背番号22が永久欠番となった。
ドイツでの3年間は、1億300万ユーロ（8900万ポンド／1億1800万ドル）という移籍金でスペインへ移籍するための足掛かりとなった。ベリンガムはマドリードでラ・リーガとチャンピオンズリーグのタイトルを獲得し、バロンドールの候補にも名を連ねている。
まだ22歳という若さであり、2026年のワールドカップに向けたイングランド代表でも中心的な役割を果たすと期待されている。サンティアゴ・ベルナベウでの長期契約は2029年までとなっているが、契約満了のかなり前に延長がまとまる可能性は十分にある。
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ベリンガムはいつかバーミンガムに復帰する可能性はあるだろうか？
とはいえ、いずれ故郷に戻るチャンスが巡ってくるかもしれない。ベリンガムがバーミンガムに復帰する可能性について尋ねられた際、元ブルーズのスター選手モリソンは、ワールドカップのベッティングオファーを提供するサイト「Freebets.com」を通じてGOALに独占インタビューに応じ、次のように語った。「まあ、あり得るね。 何が起こるか分からないからね。ただ現時点では、彼はレアル・マドリードという世界有数のビッグクラブでプレーしている。いつかジュード・ベリンガムがバーミンガムに戻ってくると思うよ。バーミンガムには、さらなる高みを目指す財政的な野心があるからね。それがバーミンガム・シティのファンが望むことだろう。
「だが、現時点ではそうはならないだろう。彼はレアル・マドリードという巨大なサッカークラブでプレーしている。キャリアの後半、もしジュード・ベリンガムが古巣に戻りたいと決心したなら、バーミンガム・シティではいつでも歓迎されるはずだ。あの子は幼い頃からクラブのセンセーションだった。でも、そうだな、いつかはそういう日が来るかもしれない。ただ、今はまだだ。」
ベリンガムの移籍は、彼が30代になってからでないと実現しないのだろうか？
ベリンガムが30代になってからでなければ移籍は実現しないのではないか、という問いに対し――世界最高峰の選手の一人である彼には、単なるプレミアリーグでの競争以上のものが求められているのだから――モリソンはこう付け加えた。「そうだな。状況次第だろうね。 何が起こるか分からないからね。彼はまだ若いうちだし。まずはバーミンガムがプレミアリーグに昇格しなきゃいけない。昇格して、そこに定着する必要がある。そして、たとえそうなったとしても、定着させるための努力が必要だ。チャンピオンシップとは全く違う世界だからね。いくらお金があっても、選手たちがうまく融合していなかったり、適切な監督がいなかったりすれば、苦戦することになるだろう。
「だから、ジュードの焦点は、できるだけ長くレアル・マドリードに留まることにあると思う。もし30歳、31歳、32歳になって、彼が故郷に戻りたいと思った時――バーミンガム・シティは間違いなくジュード・ベリンガムを再び迎え入れるだろう。」
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プロモーション強化：ブレイディ＆バーミンガムが再び資金投入か
バーミンガムは、ウェイン・ルーニー監督の起用という実験が失敗に終わり、一時的にリーグ1へ降格したものの、できるだけ早い時期にプレミアリーグへの復帰を目指している。
今シーズンの昇格のチャンスは逃した可能性があり、クリス・デイヴィス監督の去就が問われているが、NFLのレジェンドであるトム・ブレイディを含む野心的なオーナー陣は、2026年の夏の移籍市場においてさらなる資金投入を行うと見られている。
モリソンは、さらなる大型補強について次のように語った。「聞いてくれ。アメリカのオーナーたちはすでにクラブに関与しており、巨額を投じてきたが、成果は出ていない。多額の資金を投入した以上、監督は厳しい視線にさらされることになる。高額年俸の選手も何人か抱えている。結局のところ、会長たちは来シーズンのチームの方向性を考えなければならない。
「しかし、来シーズンは彼らにとって重要なシーズンだ。夏にはまた巨額の資金を投入し、昇格候補の筆頭になるだろう。チャンピオンシップは容赦のないリーグだから、シーズンを好スタートで切り出さなければならない。
「バーミンガム・シティは大きな野心を抱くクラブだと思います。市内にある6万席の新スタジアムは、素晴らしいものになるでしょう。来シーズン、彼らがプレミアリーグ昇格を本気で狙うクラブになることは、私の中で確信しています。」
バーミンガム・シティが最後にプレミアリーグでプレーしたのはいつですか？
バーミンガムは現在、チャンピオンシップの順位表で11位につけており、残り7試合を残してプレーオフ圏内まで10ポイント差をつけられている。同クラブは2011年（リーグカップを制した年）以来、トップリーグから遠ざかっている。ベリンガムが「ブルーズ」への復帰を真剣に検討するようになるには、チャンピオンズリーグ出場権獲得に向けてさらに前進する必要があるだろう。