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ジュード・ベリンガム、デクラン・ライスを含むイングランド代表5選手が、ノルウェー戦直前のワールドカップ準決勝出場停止の危機に直面している。
ベリンガムとライスが追い込まれる
ベリンガムとライスは、土曜のノルウェー戦で慎重なプレーが求められる。イングランドはアステカでのメキシコ戦を3－2で制し準々決勝に進んだが、この試合で警告を受けた選手が出場停止になる可能性がある。
2026年大会の参加国が48に増えたことを受け、FIFAは決勝での出場停止を避けるためイエローカードをリセットする期間を設定。カードはグループステージ後と準々決勝後にリセットされるが、ラウンド32またはベスト16で警告を受けた選手は準決勝を欠場するリスクが残っている。
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懲戒処分のはざまで揺れる「スリー・ライオンズ」のスター選手たち
ライスはメキシコ戦開始早々に今大会2枚目の警告を受けたが、グループステージ後に1枚目が取り消されたためノルウェー戦に出場できる。ただし土曜に警告を受けると次のラウンドは出場停止となる。
ベリンガムも同じ状況だ。ベスト32のコンゴ民主共和国戦でイエローを受けたため、マイアミで警告を受けると次戦出場停止となる。マンチェスター・シティのDFゲヒとオライリーも1枚で準決勝を欠場するため、トゥヘル監督の悩みは深まる。
ヘンダーソンとクアンサが戦線離脱
ジャレル・クアンサの出場停止が確定し、チーム事情はさらに複雑になった。このDFはメキシコ戦で退場し、ノルウェー戦は出場できない。
さらにベテランのジョーダン・ヘンダーソンもメキシコ戦後にタッチラインから抗議して警告を受けたため、イエローカードが累積している。 準々決勝の出場は難しい。メキシコ戦後の祝賀で手首を重傷したためだ。ヘンダーソンはカンザスシティのチーム拠点には同行せず、メキシコシティで治療を続けている。中盤の戦力不足は避けられない。
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トゥヘル監督、審判団に一貫性を求める
イングランド代表監督は、大会の判定と、米国代表フォラリン・バログンが無罪放免となった運営介入への抗議手続きが不明確だとして不満を表明。メキシコ戦で早々に警告を受けたライスについて、トゥヘル監督は「我々が求めているのは判定の一貫性だけです。試合開始1分後のライスへのイエローカードは…… あれはイエローカードに値しない。取り消されるのか？ フランス代表の［マイケル］・オリゼが［パラグアイ戦で］受けたイエローカードも同様だ。取り消されるのか？」
3大会連続2度目の準決勝進出を狙うチーム内には緊張感が漂う。5選手があと1枚で出場停止となるため、イングランドは攻勢と慎重さのバランスが求められる。
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