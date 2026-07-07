ベリンガムとライスは、土曜のノルウェー戦で慎重なプレーが求められる。イングランドはアステカでのメキシコ戦を3－2で制し準々決勝に進んだが、この試合で警告を受けた選手が出場停止になる可能性がある。

2026年大会の参加国が48に増えたことを受け、FIFAは決勝での出場停止を避けるためイエローカードをリセットする期間を設定。カードはグループステージ後と準々決勝後にリセットされるが、ラウンド32またはベスト16で警告を受けた選手は準決勝を欠場するリスクが残っている。



