ジュード・ベリンガム対モーガン・ロジャース――2026年W杯ブラジル代表9番を巡る論争

ワールドカップでブラジル代表の先発ストライカーを務めることほど、プレッシャーのかかるポジションはまれだ。モロッコとの開幕戦まで1週間を切ったが、アンチェロッティ監督がニュージャージーで誰を起用するかは依然として議論が続いている。特に、先発候補と目されていたチェルシーのジョアン・ペドロを最終メンバーから外したことで、議論は激化した。

背番号9を託されたマテウス・クーニャは、パナマ戦で先発し勝利に貢献したため最有力視されている。だが代表13試合で1得点と決定力に疑問符が付くうえ、ワイドや10番もこなせるため「生粋のストライカー」とは見なされない。

その条件に合うのが、ブレントフォードでの活躍で代表入りしたイゴール・チアゴだ。今季プレミアリーグでは22得点を挙げ、アーリング・ハーランドに次ぐ数字を残した。代表4試合でも2得点を記録。総合力は課題だが、得点感覚は確かだ。

3人目は、2年前に台頭し「すでに正ストライカーになっているはず」と期待されたエンドリックだ。 しかしレアル・マドリードで出場機会を得られず代表からも遠ざかった。2025-26シーズン後半、リヨンへのレンタル移籍で状態を回復し、他の攻撃陣の負傷も重なってようやくアンチェロッティの構想に再浮上した。

それでも代表に復帰すると、4月のクロアチア戦では13分間の出場ながらPKを獲得しアシストも記録。さらに先週のエジプト戦では約2年ぶりとなる代表ゴールで勝利を導いた。19歳がスタメンの座を射止めるかは、土曜日の試合で判明する。