ジュード・ベリンガム対モーガン・ロジャース――2026年W杯ブラジル代表9番を巡る論争

今大会の優勝候補の一部は特定のポジションで選手層が厚く、先発とベンチ起用の選択が難しい。
一方、サポーターたちは7月19日のニュージャージーでの決勝進出を願い、熱心に意見を交わしている。
6月11日の開幕を目前に控え、代表選考で最も頭を悩ませている要因は何なのか。また、期待が高まる各国ではファンやメディアがどんな議論を交わしているのか。GOALが注目度の高い6つの論点を分析する。
今大会の優勝候補の一部は特定のポジションで選手層が厚く、先発とベンチ起用の選択が難しい。
一方、サポーターたちは7月19日のニュージャージーでの決勝進出を願い、熱心に意見を交わしている。
6月11日の開幕を目前に控え、代表選考で最も頭を悩ませている要因は何なのか。また、期待が高まる各国ではファンやメディアがどんな議論を交わしているのか。GOALが注目度の高い6つの論点を分析する。
トーマス・トゥヘル監督は、グループL初戦クロアチア代表戦のイングランド代表メンバー発表を前に、いくつかの決断を迫られている。中でも注目されるのは、ハリー・ケインの背後で攻撃的MFの先発を争うジュード・ベリンガムとモーガン・ロジャースの競争だ。
ベリンガムはケインと並んで代表屈指のスターだが、レアル・マドリードでの今シーズンは期待外れでトゥヘル監督との関係も不安視されている。そのため22歳は初戦をベンチで迎える可能性もある。
代わりに、デクラン・ライスとエリオット・アンダーソンと共にロジャースを起用する案もある。ロジャースは今季ヨーロッパリーグ制覇に貢献し、14得点11アシストを記録。
ベリンガムが肩の手術で離脱していた予選では、ロジャースが好パフォーマンスを示した。シーズンに入って2人が同時に起用された2試合では、それぞれ1度ずつ先発している。
ニュージーランド戦では全員が45分出場し、ベリンガムの方がやや目立った。コスタリカ戦でトゥヘル監督の選択が明確になるだろう。
ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の決断により、ワールドカップのスペイン代表先発GKはほぼ決定だ。ファン間の議論は少ない。だがプレミアリーグのファンは、好調ダビド・ラヤが正GKでない理由に疑問を感じるだろう。
ユーロ2020以来スペインの正守護神であるアスレティック・ビルバオのウナイ・シモンが、北米大会でもゴールを守る見込みだ。
昨季アーセナルで51試合28クリーンシートを記録し、欧州屈指と評価されたラヤだが、代表では2024年11月のエジプト戦以降先発がなく、カーボベルデ戦でもベンチスタートが濃厚だ。
3月、デ・ラ・フエンテ監督は「シモンの実力とキャリアを評価しないのは不公平だ。このレベルに達したGKの地位と経験は尊重すべきだ」と語った。
バルセロナファンはデビューシーズンが好調だったジョアン・ガルシアの代表起用を期待したが、先週のイラク戦で不安定なプレーを見せ、その望みは消えた。
ワールドカップでブラジル代表の先発ストライカーを務めることほど、プレッシャーのかかるポジションはまれだ。モロッコとの開幕戦まで1週間を切ったが、アンチェロッティ監督がニュージャージーで誰を起用するかは依然として議論が続いている。特に、先発候補と目されていたチェルシーのジョアン・ペドロを最終メンバーから外したことで、議論は激化した。
背番号9を託されたマテウス・クーニャは、パナマ戦で先発し勝利に貢献したため最有力視されている。だが代表13試合で1得点と決定力に疑問符が付くうえ、ワイドや10番もこなせるため「生粋のストライカー」とは見なされない。
その条件に合うのが、ブレントフォードでの活躍で代表入りしたイゴール・チアゴだ。今季プレミアリーグでは22得点を挙げ、アーリング・ハーランドに次ぐ数字を残した。代表4試合でも2得点を記録。総合力は課題だが、得点感覚は確かだ。
3人目は、2年前に台頭し「すでに正ストライカーになっているはず」と期待されたエンドリックだ。 しかしレアル・マドリードで出場機会を得られず代表からも遠ざかった。2025-26シーズン後半、リヨンへのレンタル移籍で状態を回復し、他の攻撃陣の負傷も重なってようやくアンチェロッティの構想に再浮上した。
それでも代表に復帰すると、4月のクロアチア戦では13分間の出場ながらPKを獲得しアシストも記録。さらに先週のエジプト戦では約2年ぶりとなる代表ゴールで勝利を導いた。19歳がスタメンの座を射止めるかは、土曜日の試合で判明する。
前回王者のアルゼンチンは、カタール大会と同じメンバーで臨む。リオネル・メッシらベテランにとっては最後の大会となる見込みだ。ただし、アンヘル・ディ・マリアの引退で攻撃陣は少し変わるだろう。
左にディ・マリア、右にメッシという布陣では、ジュリアン・アルバレスがセンターフォワードとして台頭した。しかし、過去2年間好調を維持するラウタロ・マルティネスがアトレティコ・マドリードで得点を重ね、アルバレスのポジションを脅かす。それでも、マルティネスが完全にスタメンから外れるわけではない。
ラウタロは2024年コパ・アメリカで先発2試合ながら得点王になり、直近20試合で15得点を挙げるなど代表でも好調だ。インテルでも得点を重ねている。
一方、アルバレスは代表直近20試合で7得点。昨季CLでは結果を残したが、10月初め以降のラ・リーガでは2得点のみ。
リオネル・スカローニ監督は2人を同時に起用すべく、アルバレスを左、ラウタロを中央、メッシを右に置く布陣を検討。このシステムは予選で時折採用されたが、2024年11月のペルー戦（1-0）以来、実戦投入されていない。
3トップ起用で守備が弱まる懸念もあり、昨季セリエA最優秀MFニコ・パスは出場機会が減るかもしれない。
ラヤン・シェルキは自信に満ちていた。親善試合でフランスがコートジボワールに敗れた後、マンチェスター・シティのプレイメーカーはこう語った。「優勝候補だからではなく、すべての相手を倒すためにワールドカップに行く」。
ナント戦で得点を挙げ、交代時にはスタンディングオベーションを受けたことで気分が乗っていたのかもしれない。しかし、この発言はフランスメディアで波紋を呼び、ディディエ・デシャン監督は北米へ旅立つチームに慢心はないと釈明する事態となった。
デシャン監督にとって、シェルキの扱いは初めての頭痛ではない。豪華攻撃陣の中で彼にどう役割を与えるか、監督は圧力を感じている。それでも本大会では、シェルキはベンチスタートが濃厚だ。
今大会で退任するデシャン監督は攻撃的な布陣を採るとされ、報道ではエムバペとデンベレが前線、オリゼとドゥエが両翼に入る見込みだ。4人のフォワードの背後には守備的MFを起用する方針で、中盤にもシェルキの席はない。彼の才能を考えると、この采配は母国で批判されるかもしれない。
ドイツ代表はここ5年以上、信頼できるFWの不在が課題だ。3大会連続のグループリーグ敗退を避けるため、ナーゲルスマン監督はストライカー選びに迫られている。
現在最有力なのはカイ・ハヴェルツだ。アーセナルでプレーするハヴェルツは、土曜のアメリカ戦で得点とアシストを記録。3月のガーナ戦でも得点を挙げたが、当時は右サイドからの試用だった。
その試合で先発したニック・ウォルテマデは、年明けまで予選6試合で4得点を挙げ、本大会の先発最有力とされていた。しかしニューカッスルでの後半戦はMFでの出場がほとんどで調子を落とし、ベンチスタートが濃厚だ。
とはいえ、ウォルテマデがハーヴェルツのライバルというわけではない。その座はデニズ・ウンダフが占めている。元ブライトン所属のウンダフは今シーズン、シュトゥットガルトで公式戦25得点14アシストを記録。国内ファンの多くは彼が先発すべきだと考えている。
代表でも9試合6得点をマークし、フィンランド戦では2得点を奪った。得点力では3人の中で最も調子が良い。それでも、大舞台を経験したハーヴェルツの地位を脅かすかはまだ不明だ。