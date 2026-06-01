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ジュード・ベリンガムを外せ！ イングランド代表はレアル・マドリードのスーパースターをベンチに回すと予想される。アラン・シアラーが、2026年ワールドカップでハリー・ケインの能力を最大限に引き出す方法を解説
シアラーは、ベリンガムよりロジャースを推す。
シアラーは、ベリンガムをイングランド代表のワールドカップ初戦の先発から外すべきだと主張し、多くのサポーターを驚かせた。
ベリンガムは世界最高峰の選手だが、シアラーはアストン・ヴィラのモーガン・ロジャースの方が現時点では戦術に合うと説明した。
ベットフェア・ワールドカップキャンペーン発表会でシアラーは「私ならジュードを初戦の先発に入れない。トーマス（サウスゲート監督）は代表戦で成果を出した布陣、アンダーソンとライスの中盤にロジャースを置く形を選ぶだろう。私もそうする」と語った。
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ケインの得点力を引き出す
シアラーが物議を醸す選出を行ったのは、キャプテン・ケインの能力を最大限に引き出すためだ。ニューカッスルのレジェンドは、イングランドが過去の大会で苦戦したのは、ストライカーの背後へ走り込む選手が不足していたからだと分析。その点で、ロジャースは現在の創造性豊かなMFたちより優れていると評価している。
シアラーは戦術的な理由をこう説明する。「前回の大会ではケインの真価が発揮されなかった。ハリーの力を最大限引き出すには――今シーズンのバイエルン・ミュンヘンで見られたように――彼の前を走り、裏へ飛び出す選手が必要だ」
さらに「彼は深く下がってボールを受け、パスを出すのが非常に上手い。だが彼の背後へ走り込む選手が必要で、それができていなかった。イングランドが好成績を収めるには、ハリーの能力を最大限に引き出すしかない」と語った。
エリオットとロジャースの台頭
シアラーが提案する中盤トリオには、セント・ジェームズ・パークを去って評価が急上昇したエリオット・アンダーソンが含まれる。元ニューカッスル主将は、彼が幼少期から過ごしたクラブを去ったのは辛かったが、移籍が成長につながったと認め、今や最高の舞台でライスとコンビを組む準備ができていると語る。
フォレストでプレーするアンダーソンについてシアラーは「彼はいま、ニューカッスルを去ったときより3〜4段階もレベルアップした。私が彼を放出したのは苦渋の決断だったが、その経験がチームで不可欠な存在になる自覚を彼に与えた。彼は素晴らしい才能を持ち、まだ伸びる」と語った。
- AFP
「10番のジレンマ」とフォーデンの外れについて
依然としてベリンガムに注目が集まるが、シアラーは10番ポジションの層が厚いことでトゥヘル監督が抱える難しさにも言及した。フィル・フォーデンやコール・パーマーも出場時間を争い、競争はかつてないほど激化している。
この競争について、彼は次のように語った。「10番のポジションは極めて恵まれた状況だ。1人か2人の才能ある選手がベンチ外になるのは避けられない。フィル・フォーデンは出場機会が減っており、調子が良いとは言えない。 誰もが彼の才能を知っている。ただ、彼自身の高い基準からすれば、今シーズンは調子が落ちているだけだ。才能は疑いがないが、今シーズンは十分に発揮できていない。」