ジュード・ベリンガムを外せ！ イングランド代表はレアル・マドリードのスーパースターをベンチに回すと予想される。アラン・シアラーが、2026年ワールドカップでハリー・ケインの能力を最大限に引き出す方法を解説

シアラーが物議を醸す選出を行ったのは、キャプテン・ケインの能力を最大限に引き出すためだ。ニューカッスルのレジェンドは、イングランドが過去の大会で苦戦したのは、ストライカーの背後へ走り込む選手が不足していたからだと分析。その点で、ロジャースは現在の創造性豊かなMFたちより優れていると評価している。

シアラーは戦術的な理由をこう説明する。「前回の大会ではケインの真価が発揮されなかった。ハリーの力を最大限引き出すには――今シーズンのバイエルン・ミュンヘンで見られたように――彼の前を走り、裏へ飛び出す選手が必要だ」

さらに「彼は深く下がってボールを受け、パスを出すのが非常に上手い。だが彼の背後へ走り込む選手が必要で、それができていなかった。イングランドが好成績を収めるには、ハリーの能力を最大限に引き出すしかない」と語った。



