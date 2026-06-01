ジュード・ベリンガムを外せ！ イングランド代表はレアル・マドリードのスターをベンチへ。アラン・シアラーが2026年W杯でハリー・ケインの能力を最大限に引き出す方法を解説。

シアラーは、イングランド代表のワールドカップ初戦でベリンガムを先発起用すべきではないと語り、多くのサポーターを驚かせた。

ベリンガムが世界屈指の選手でも、アストン・ヴィラのモーガン・ロジャースの方が現在の戦術に合うと主張している。

ベットフェア・ワールドカップキャンペーン発表会でシアラーは「私ならベリンガムを初戦の先発から外す。トーマス監督は、これまで成功した布陣、つまりアンダーソンとライスで中盤を固め、その前にロジャースを置く形を選ぶはずだ。私もその3人を起用するだろう」と語った。