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ジュード・ベリンガムを外せ！ イングランド代表はレアル・マドリードのスターをベンチへ。アラン・シアラーが2026年W杯でハリー・ケインの能力を最大限に引き出す方法を解説。
シアラーはベリンガムよりロジャースを推している
シアラーは、イングランド代表のワールドカップ初戦でベリンガムを先発起用すべきではないと語り、多くのサポーターを驚かせた。
ベリンガムが世界屈指の選手でも、アストン・ヴィラのモーガン・ロジャースの方が現在の戦術に合うと主張している。
ベットフェア・ワールドカップキャンペーン発表会でシアラーは「私ならベリンガムを初戦の先発から外す。トーマス監督は、これまで成功した布陣、つまりアンダーソンとライスで中盤を固め、その前にロジャースを置く形を選ぶはずだ。私もその3人を起用するだろう」と語った。
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ケインの得点感覚を取り戻す
シアラーが物議を醸す選出を行ったのは、キャプテン・ケインの能力を最大限に引き出すためだ。ニューカッスルのレジェンドは、イングランドが過去の大会で苦戦したのは、ストライカーの前へ走り込む選手が不足していたからだと考える。その点で、ロジャースは現在の創造性豊かなMFたちよりも優れていると彼は見ている。
シアラーはこの戦術変更についてこう説明する。「前回大会ではケインの真価が発揮されなかった。バイエルン・ミュンヘンで示したように、彼を活かすには前へ走り、彼より前へ出る選手が必要だ」
さらに「ケインは深く下がってボールを受け、パスを出すのが非常に上手い。だが彼の背後へ抜け出す選手が必要で、それができていなかった。イングランドが好成績を収めるには、ケインの能力を最大限に引き出すしかない」と語った。
エリオットとロジャースの台頭
シアラーが提案する中盤トリオには、セント・ジェームズ・パークを去って以来評価が急上昇しているエリオット・アンダーソンが含まれる。ニューカッスルの元主将として、彼が幼少期から過ごしたクラブを去るのは辛かったが、移籍が成長につながり、今や最高の舞台でライスと組む準備ができていると認めている。
フォレストでプレーするアンダーソンについてシアラーは「彼はやめてから3〜4段階上がった。去る決断は辛かったが、その経験がチームで重要な存在だと自覚させる助けになった。彼は才能があり、まだ伸びる」と語った。
- AFP
「10番のジレンマ」とフォーデンの外れについて
ベリンガムに注目が集まる一方、シアラーは10番ポジションの層の厚さがトゥヘル監督の悩みになっていると指摘した。フィル・フォーデンやコール・パーマーも出場時間を争い、競争は激化している。
この競争について彼は「10番のポジションは極めて恵まれた状況だ。1人か2人の才能ある選手がベンチに座ることになる。フィル・フォーデンは出場機会が少ないため調子が良くない。 誰もが彼の才能を知っているが、自身の高い基準からすれば今シーズンは調子が上がっていないだけだ。才能は疑いがないが、その姿を十分に目にすることはできなかった。」