Getty/GOAL
翻訳者：
ジュード・ベリンガムよりも優れている？ マックス・ダウマンはレアル・マドリードやイングランド代表のスター選手を上回るが、元監督はアーセナルの若き逸材に「苦痛」に備えるよう助言
ダウマンはすでにトップレベルにある
わずか16歳ながら、ダウマンはエバートン戦で後半終了間際にゴールを決め、プレミアリーグ史上最年少得点者としてすでに歴史に名を刻んだ。さらに、ミケル・アルテタ監督率いるチームでチャンピオンズリーグにも出場しており、世代を代表する才能と称されている。 対照的に、ベリンガムは同年齢の頃、バーミンガム・シティでチャンピオンシップ（2部）でプレーしていた。ベリンガムはボルシア・ドルトムントへ2500万ポンドで移籍する前に、バーミンガムで41試合に出場し4ゴール2アシストを記録したが、ダウマンはすでにトップレベルで実力を試している。
- Getty Images Sport
パーデュー、アーセナルの若き逸材をレアル・マドリードのスターより高く評価
パーデューは、ダウマンの将来性について大胆な見解を示した。この10代の選手がイングランドU-19代表で圧倒的な活躍を見せ、アルテタ監督率いるトップチームでも大きなインパクトを残しているのを見て、元ニューカッスル・ユナイテッドの監督は、このミッドフィールダーの現在のレベルが、ベリンガムが同年代に見せたものを上回っていると確信している。
talkSPORTのインタビューでパーデューは次のように語った。「この年齢層に限れば、彼は私がこれまで見てきた中で最高だ。つまり、私は彼をジュード・ベリンガムよりも上だと評価している。考えてみてほしい。私は1997年のトゥルノワール・ド・フランスでロナウドを見た。彼は同年代の中で群を抜いていた。ダウマンもまた、同年代の中で群を抜いている。」
サッカーでの挫折と向き合い、苦しみを通して成長する
絶賛の声にもかかわらず、パーデュー監督は、トップへの道のりが決して平坦ではないことをこの有望株に早々に思い知らせていた。ダウマンは最近、FAカップ準々決勝でサウサンプトンに敗退するという悔しさを味わったばかりだ。その試合で彼はフル出場し、7本のシュートを放ったものの、結局は敗戦を喫した。 パーデューは、こうした挫折こそが不可欠だと考えている。彼は次のように付け加えた。「もし彼が成長し、前進できるなら、それは準々決勝で味わったあの失望こそが、サッカー選手であることの真髄だからだ。常に栄光に包まれているわけではない。その多くは苦痛を伴うものだ。そして、もしそれが理にかなっているなら、彼はその苦痛の中で成長し続けなければならない。」
- Getty Images Sport
ダウマン、アーセナルで2冠を狙う
この10代の選手は、アーセナルがサウサンプトン戦でFAカップ敗退を免れなかったものの、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの戦いで重要な役割を果たすことを期待している。アーセナルは今週、チャンピオンズリーグ準々決勝の第1戦でスポルティングCPと対戦し、週末にはボーンマスとの一戦で、イングランド1部リーグ首位の座を守り抜こうとする。