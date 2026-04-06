絶賛の声にもかかわらず、パーデュー監督は、トップへの道のりが決して平坦ではないことをこの有望株に早々に思い知らせていた。ダウマンは最近、FAカップ準々決勝でサウサンプトンに敗退するという悔しさを味わったばかりだ。その試合で彼はフル出場し、7本のシュートを放ったものの、結局は敗戦を喫した。 パーデューは、こうした挫折こそが不可欠だと考えている。彼は次のように付け加えた。「もし彼が成長し、前進できるなら、それは準々決勝で味わったあの失望こそが、サッカー選手であることの真髄だからだ。常に栄光に包まれているわけではない。その多くは苦痛を伴うものだ。そして、もしそれが理にかなっているなら、彼はその苦痛の中で成長し続けなければならない。」