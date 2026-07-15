ジュード・ベリンガムやハリー・ケインが注目される中、イングランドの「陰の立役者」は誰なのか？ 元「スリー・ライオンズ」の選手が、ワールドカップで最も献身的にプレーした選手を挙げた。

バイエルン・ミュンヘンのストライカー、ケインとレアル・マドリードのプレイメーカー、ベリンガムという2人のスーパースターが、イングランドをワールドカップの準決勝へと導いた。両選手は、これまでの全6試合でそれぞれ6ゴールを挙げている。

2人がいなければ、スリー・ライオンズはとっくに帰国し、プレシーズン準備に入っていただろう。現在は、リオネル・メッシ率いる前回王者アルゼンチン戦に備えている。

9番と10番を背負う2人には、史上最高の選手と、王座を譲る気のない南米チームを相手に、再び流れを変える活躍が期待される。

2人が真価を発揮するには、誰かが「汚い仕事」を引き受ける必要がある。イングランドには、その役割を喜んで引き受ける選手がたくさんいる。