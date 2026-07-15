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ジュード・ベリンガムやハリー・ケインが注目される中、イングランドの「陰の立役者」は誰なのか？ 元「スリー・ライオンズ」の選手が、ワールドカップで最も献身的にプレーした選手を挙げた。
ケインとベリンガムはそれぞれ6得点を挙げている。
バイエルン・ミュンヘンのストライカー、ケインとレアル・マドリードのプレイメーカー、ベリンガムという2人のスーパースターが、イングランドをワールドカップの準決勝へと導いた。両選手は、これまでの全6試合でそれぞれ6ゴールを挙げている。
2人がいなければ、スリー・ライオンズはとっくに帰国し、プレシーズン準備に入っていただろう。現在は、リオネル・メッシ率いる前回王者アルゼンチン戦に備えている。
9番と10番を背負う2人には、史上最高の選手と、王座を譲る気のない南米チームを相手に、再び流れを変える活躍が期待される。
2人が真価を発揮するには、誰かが「汚い仕事」を引き受ける必要がある。イングランドには、その役割を喜んで引き受ける選手がたくさんいる。
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イングランド代表で、あまり注目されていない選手は誰だろうか？
1億1600万ポンド（1億5500万ドル）の移籍金が付いたアンダーソンは、守備的MFとしてスムーズにフィットしている。ボールを奪い、前線へつなぐ技術を習得した。
パリスター氏はアンダーソンの大ファンで、NetBet Sportの取材にこう語った。ベリンガムやケインが注目される中、目立たずとも役割を果たす選手を問われると、「おそらくアンダーソンだ。彼はシティでポジションを確立している。ユナイテッドが獲得に興味がなかったのは残念だが」と述べた。
高地や高温多湿といった過酷な環境でもハードワークをいとわない。メキシコ戦でのボール奪取能力は特に光っていた。
「先日ハーランドと対戦したとき、彼は少し簡単に倒れたが、来年はチームメイトになる。それでも、素晴らしい大会だった」
アンダーソンのプレーで改善が必要な点
アンダーソンは多くの長所を活かしているが、時折弱点も露呈する。プレーにはまだ改善の余地があり、それが実現すればよりオールラウンドな選手になるだろう。
元イングランド代表FWゲイリー・リンカーはポッドキャスト『Rest Is Football』でこう指摘する。「彼は時にジャンプが早すぎる。ベリンガムやデクラン・ライスが前を覆う場面でも、バックフォー手前が空くことがある。素晴らしい選手だが、そこは気になる」。 相手がアルゼンチンやフランス、スペインではなくノルウェーだったからかもしれない」
元マンチェスター・シティでイングランド代表DFのマイカ・リチャーズも「彼は『6番』ではなく『8番』だ。テクニックとパスレンジが優れ、エネルギーに溢れ、前後を動き回る。優秀だからこそ常にプレーに関わりたがる」と続けた。
彼は素晴らしいが、もっと規律を守るべきだ。フランス戦でオリゼが10番の位置にいたら、すぐに痛手を負う。細かい点を修正すれば、彼は何でもなれる。シティが彼を獲得したのは、チームに必要なエネルギーを持っていたからだ。
「難しいのは、ライスは走り回る8番で、6番ではない。ジュードも8番か10番だし、アンダーソンも8番。だからコビー・マイヌー起用が話題になるが、トゥヘル監督は彼を起用しないようだ。」
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メッシ率いるアルゼンチンとのワールドカップ準決勝
イングランドがアトランタでアルゼンチンと対戦する際、アンダーソンはライスと共に再び先発する見込みだ。一部では、この23歳がメッシのマンマークを担当する可能性も指摘されている。
ただし、GOATと呼ばれるメッシを止めるのは1人の仕事ではない。ベリンガムやケインも最終ラインで貢献し、日曜のスペイン戦へつなげる必要がある。
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