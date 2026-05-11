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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

ジュード・ベリンガムへ明確なメッセージ。バルセロナのラミン・ヤマルがクラシコ勝利でレアル・マドリードのスターを挑発。

ラ・リーガ
バルセロナ 対 レアル・マドリー
バルセロナ
レアル・マドリー
ラミン・ヤマル
ジュード・ベリンガム

バルセロナがレアル・マドリードを下したクラシコで、ラミネ・ヤマルはジュード・ベリンガムに皮肉を放った。

日曜日の夜、バルセロナが宿敵を2-0で下した試合終了前、負傷中のヤマルはインスタグラムにスコアボード映る動画を投稿。「Talk is cheap」（口先だけの言葉）と意味深に添えた。

  • なぜヤマルは投稿でベリンガムにメッセージを送ったのか。10月のバルセロナ対レアル・マドリード第1戦（2-1でレアル勝利）後、レアルのベリンガムはインスタグラムに同じ言葉を投稿していた。ヤマルは今回、その“お返し”をしたのだ。

    当時、この投稿は間接的にバルサのスペイン人攻撃のスターを挑発するものでもあった。第1戦前、レアルのファンが野次る中で自身の写真を投稿し、マドリードのサポーターを挑発したのは他でもないヤマルだった。

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  • GFX Jude Bellingham Lamine YamalGetty/GOAL

    バルセロナ、レアル・マドリードに勝ちスペインリーグ優勝

    レアルには悔しく、ヤマルには嬉しい結果となった。ホームでレアルを破ったバルサは2年連続のリーグ優勝を決めた。14ポイント差をつけたカタルーニャのチームは首位から転落しない。

    マルクス・ラッシュフォードは前半9分、鮮やかなFKで先制。20分にはフェラン・トーレスが追加点を挙げ、2-0で試合を終えた。

    ヤマルは筋肉の負傷で4月末から離脱しており、今季の残り試合への復帰は難しいが、W杯出場には支障がない見込みだ。

  • レアル・マドリードはバルサに追いつけない：ラ・リーガのトップ4


    順位

    チーム

    試合

    勝ち点

    1

    FCバルセロナ

    35

    91

    2

    レアル・マドリード

    35

    77

    3

    FCビジャレアル

    35

    69

    4

    アトレティコ・マドリード

    35

    63


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