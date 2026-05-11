ジュード・ベリンガムへ明確なメッセージ。バルセロナのラミン・ヤマルがクラシコ勝利でレアル・マドリードのスターを挑発。

なぜヤマルは投稿でベリンガムにメッセージを送ったのか。10月のバルセロナ対レアル・マドリード第1戦（2-1でレアル勝利）後、レアルのベリンガムはインスタグラムに同じ言葉を投稿していた。ヤマルは今回、その“お返し”をしたのだ。

当時、この投稿は間接的にバルサのスペイン人攻撃のスターを挑発するものでもあった。第1戦前、レアルのファンが野次る中で自身の写真を投稿し、マドリードのサポーターを挑発したのは他でもないヤマルだった。