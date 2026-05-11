日曜日の夜、バルセロナが宿敵を2-0で下した試合終了前、負傷中のヤマルはインスタグラムにスコアボード映る動画を投稿。「Talk is cheap」（口先だけの言葉）と意味深に添えた。
Getty Images Sport
翻訳者：
ジュード・ベリンガムへ明確なメッセージ。バルセロナのラミン・ヤマルがクラシコ勝利でレアル・マドリードのスターを挑発。
なぜヤマルは投稿でベリンガムにメッセージを送ったのか。10月のバルセロナ対レアル・マドリード第1戦（2-1でレアル勝利）後、レアルのベリンガムはインスタグラムに同じ言葉を投稿していた。ヤマルは今回、その“お返し”をしたのだ。
当時、この投稿は間接的にバルサのスペイン人攻撃のスターを挑発するものでもあった。第1戦前、レアルのファンが野次る中で自身の写真を投稿し、マドリードのサポーターを挑発したのは他でもないヤマルだった。
- Getty/GOAL
バルセロナ、レアル・マドリードに勝ちスペインリーグ優勝
レアルには悔しく、ヤマルには嬉しい結果となった。ホームでレアルを破ったバルサは2年連続のリーグ優勝を決めた。14ポイント差をつけたカタルーニャのチームは首位から転落しない。
マルクス・ラッシュフォードは前半9分、鮮やかなFKで先制。20分にはフェラン・トーレスが追加点を挙げ、2-0で試合を終えた。
ヤマルは筋肉の負傷で4月末から離脱しており、今季の残り試合への復帰は難しいが、W杯出場には支障がない見込みだ。
レアル・マドリードはバルサに追いつけない：ラ・リーガのトップ4
順位
チーム
試合
勝ち点
1
FCバルセロナ
35
91
2
レアル・マドリード
35
77
3
FCビジャレアル
35
69
4
アトレティコ・マドリード
35
63