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ジュード・ベリンガムは「史上最高の選手」だ！ ゲイリー・リネカーは、2026年W杯のヒーローが「イングランド史上最高のサッカー選手」になる可能性があると語った。
ベリンガムがイングランドの攻勢を牽引
レアル・マドリードのMFがまたも好パフォーマンスを示し、絶賛されている。現在6得点を挙げ、ハリー・ケインと並んで2026年W杯イングランド代表の得点王だ。
特にノックアウトステージでの影響力は否定できない。 ベスト16のメキシコ戦（3-2）で2得点、続くノルウェー戦（2-1）でも2得点を奪い、数十年ぶりとなる快挙を達成した。この活躍で世界屈指の才能としての地位を確固たるものにし、最大の舞台で試合を決める彼の将来に、多くの人が期待を寄せている。
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マラドーナに並び、記録を塗り替える
ベリンガムは、1986年にマラドーナがアルゼンチン代表として達成して以来、1大会のノックアウトステージ連続2試合で2得点を挙げた初の選手となった。今大会で6得点をマークし、1986年のリネカー、2018年と2026年のケインに続くイングランド代表のエリートグループ入りした。
代表通算12ゴールのうち9ゴールが主要大会でマークされており、大舞台での強さを示している。 Netflix番組『The Rest is Football』に出演した元イングランド代表FWのライネカーは、このMFについて「イングランド史上最高の選手になる可能性がある」と断言した。
チャールトン対ケインの試合に名を連ねる
ライネカーは、イングランドが歴史的に世界クラスの選手を輩出してきたと認めつつ、ベリンガムにはリーダーシップと技術力を兼備する稀有な才能があると指摘した。2020年のアイルランド戦で代表デビューを果たして以来、このMFは54試合で12得点を記録し、2020年と2024年のユーロでイングランドの連続決勝進出に貢献した。 ラインカーは、このマドリードのスターを1966年の英雄ボビー・チャールトンや現主将ケインと同列に挙げた。
「イングランドは常に優れた選手を輩出してきた。代表で結果を残した選手もいれば、そうでない選手もいる」とライネカーは説明した。 「ボビー・チャールトンは間違いなくトップクラスだ。ハリー・ケインもそのレベルにいる。だが、この年齢でチームを引っ張る彼の活躍は、まさにスーパースターだ」
- AFP
準決勝の対決に注目
ノルウェー戦で輝いたベリンガムは、アルゼンチンとの準決勝で伝説をさらに磨くチャンスを得た。バーミンガム・シティのアカデミー出身で、絶好調の彼は、1966年の優勝以来となるイングランドのワールドカップ決勝進出を決意している。
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