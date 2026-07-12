ジュード・ベリンガムは「史上最高の選手」だ！ ゲイリー・リネカーは、2026年W杯のヒーローが「イングランド史上最高のサッカー選手」になる可能性があると語った。

ライネカーは、イングランドが歴史的に世界クラスの選手を輩出してきたと認めつつ、ベリンガムにはリーダーシップと技術力を兼備する稀有な才能があると指摘した。2020年のアイルランド戦で代表デビューを果たして以来、このMFは54試合で12得点を記録し、2020年と2024年のユーロでイングランドの連続決勝進出に貢献した。 ラインカーは、このマドリードのスターを1966年の英雄ボビー・チャールトンや現主将ケインと同列に挙げた。

「イングランドは常に優れた選手を輩出してきた。代表で結果を残した選手もいれば、そうでない選手もいる」とライネカーは説明した。 「ボビー・チャールトンは間違いなくトップクラスだ。ハリー・ケインもそのレベルにいる。だが、この年齢でチームを引っ張る彼の活躍は、まさにスーパースターだ」