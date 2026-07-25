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ジュード・ベリンガムは、ワールドカップでの「怒り」をレアル・マドリードで活かし、ジョゼ・モウリーニョ監督の下でキリアン・ムバッペと共に真のリーダーとなるよう求められた。
プティは、ベリンガムがワールドカップで燃え続けることを願っている。
ベリンガムの活躍は、プティの評価を裏付けた。大会で7得点を挙げ、ミッドフィルダーとして最多得点を記録。1大会でミッドフィルダーが7得点したのは初めてだ。通算8得点となり、イングランド人ではケイン（14得点）、リネカー（10得点）に次ぐ。
フランス代表とプレミアリーグのレジェンド、プティはギャンブル氏とのインタビューで、大会を通じて激しいプレーを見せたベリンガムを称賛した。大会前の厳しい視線が彼のモチベーションになったとも指摘し、「これが私がピッチで見たかったベリンガムだ。怒りと野心を持って、獅子のようにプレーし、ピッチ内外でリーダーシップを発揮した」と語った。 数か月前、代表に選ばれる資格がないと批判する声もあった。彼にも証明すべきことがあったのだ」
プティは、その姿こそレアル・マドリードのファンが望むものであり、モウリーニョ監督も直接要求するだろうと語る。 モウリーニョは選手たちとの距離の近さから、ベリンガムやムバッペと個別に話し、『おい、聞いてくれ。これが俺の期待だ。ピッチで我々のリーダーになれ』と伝えるだろう」
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ムバッペのW杯での活躍で、ベルナベウの期待が高まる
プティは、今大会のムバッペについても絶賛した。フランス代表キャプテンは、キャリア初期の謙虚さを取り戻したという。「キリアン・ムバッペは変わった。ピッチでリーダーシップを取り、コミュニケーションも良かった。まるでキャリア初期の彼に戻ったようだ。謙虚で、チームメイトや監督とも親密だった」と語った。
大会で10得点を挙げ得点王になったムバッペについて、プティは「マドリードに戻ればさらに大きなプレッシャーがかかる」と指摘した。
「彼は素晴らしいワールドカップを過ごし、10得点を挙げた。だがマドリードに戻れば、代表での活躍を見たファンからリーダーとしての振る舞いが求められる。レアル・マドリードのユニフォームを着る者は、ピッチ内外でチームを導く責任がある。クリスティアーノ・ロナウドをはじめ、歴史上の偉大な選手たちがそうだったように、ファンは彼にも同じことを期待している」とプティは語った。 「彼はレアル・マドリードでもピッチ内外でリーダーシップを発揮しなければならない。クリスティアーノ・ロナウドをはじめ、マドリードの偉大な選手たちがそうしてきたように、ファンは彼にも同じことを期待している」
モウリーニョにはチーム作りに取り組むことが求められている。
プティは、モウリーニョの最優先課題は個人頼みではなく集団として機能するチームに再構築することだと主張した。「マドリードでは再構築が必要だ。監督の指導と選手たちのプレー両方から始めるべきだ。ムバッペやヴィニシウスの輝きに常に頼るわけにはいかない」と述べた。
その例としてスペイン代表とPSGを挙げ、「彼らは過去2シーズン、チームこそが重要だと示してきた。個人ではなく団結が勝敗を左右する。どんなに優れた選手を並べても、勝利は保証されない」と語った。
- AFP
プティ氏は、移籍問題を巡りフロレンティーノ・ペレス氏への圧力が高まると見込んでいる。
プティは、モウリーニョがチームの再建に必要な補強を直接指示し、レアル・マドリードの移籍戦略に影響を与えるだろうと語った。「彼は強力で信頼できる選手を求めており、フロレンティーノ会長に資金を賢く使うよう圧力をかけている」と述べた。
移籍市場は依然として開いているが、ペティはクラブが監督をどれだけ支持するかが来シーズンのマドリードの成績を左右すると語る。「大物選手がターゲットになっている。実現すれば、モウリーニョにもクラブにも良いシーズンになるだろう」
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