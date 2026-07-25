ジュード・ベリンガムは、ワールドカップでの「怒り」をレアル・マドリードで活かし、ジョゼ・モウリーニョ監督の下でキリアン・ムバッペと共に真のリーダーとなるよう求められた。

プティは、今大会のムバッペについても絶賛した。フランス代表キャプテンは、キャリア初期の謙虚さを取り戻したという。「キリアン・ムバッペは変わった。ピッチでリーダーシップを取り、コミュニケーションも良かった。まるでキャリア初期の彼に戻ったようだ。謙虚で、チームメイトや監督とも親密だった」と語った。

大会で10得点を挙げ得点王になったムバッペについて、プティは「マドリードに戻ればさらに大きなプレッシャーがかかる」と指摘した。

「彼は素晴らしいワールドカップを過ごし、10得点を挙げた。だがマドリードに戻れば、代表での活躍を見たファンからリーダーとしての振る舞いが求められる。レアル・マドリードのユニフォームを着る者は、ピッチ内外でチームを導く責任がある。クリスティアーノ・ロナウドをはじめ、歴史上の偉大な選手たちがそうだったように、ファンは彼にも同じことを期待している」とプティは語った。 「彼はレアル・マドリードでもピッチ内外でリーダーシップを発揮しなければならない。クリスティアーノ・ロナウドをはじめ、マドリードの偉大な選手たちがそうしてきたように、ファンは彼にも同じことを期待している」