ジュード・ベリンガムは、レアル・マドリードでキリアン・エムバペやヴィニシウス・ジュニオールと連携するのは「難しいこともある」と認めた。

2024年、ムバッペがビニシウス・ジュニオール、ベリンガムと共にベルナベウに加入した際、期待は最高潮に達したが、ピッチ上での連携はまだ模索中だ。水曜日のアリアンツ・アレーナ遠征を前に、ベリンガムは、多くの注目を集める攻撃陣が似たポジションを取ることで生じる摩擦について率直に語った。

「難しいですね。でも、うまく噛み合った試合も多いと感じています」とベリンガムは語った。「左利きの選手（ムバッペとヴィニ）が2人いると、同じサイドに集まりすぎてしまうこともあります。アルヴァロ・アルベロアは、私が反対側に位置することでバランスを取ってくれています。 我々は自由に動き回れるが、それが時に組織を乱すこともある。それでも二人を信頼している。明日も良い結果が出ればと思うし、これまでにもそういう場面を見てきた」