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ジュード・ベリンガムは、レアル・マドリードでキリアン・エムバペやヴィニシウス・ジュニオールと連携するのは「難しいこともある」と認めた。
マドリードのスター選手たちが抱える戦術上の課題
2024年、ムバッペがビニシウス・ジュニオール、ベリンガムと共にベルナベウに加入した際、期待は最高潮に達したが、ピッチ上での連携はまだ模索中だ。水曜日のアリアンツ・アレーナ遠征を前に、ベリンガムは、多くの注目を集める攻撃陣が似たポジションを取ることで生じる摩擦について率直に語った。
「難しいですね。でも、うまく噛み合った試合も多いと感じています」とベリンガムは語った。「左利きの選手（ムバッペとヴィニ）が2人いると、同じサイドに集まりすぎてしまうこともあります。アルヴァロ・アルベロアは、私が反対側に位置することでバランスを取ってくれています。 我々は自由に動き回れるが、それが時に組織を乱すこともある。それでも二人を信頼している。明日も良い結果が出ればと思うし、これまでにもそういう場面を見てきた」
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ミュンヘンでの「一か八か」の夜
ホームでの第1戦を2-1で落とし、ジローナ戦の引き分けでリーガ・エスパニョーラでもバルセロナに9ポイント差をつけられたレアル・マドリードにとって、チャンピオンズリーグは最後のタイトルチャンスだ。肩の手術やハムストリングの故障に悩まされてきたベリンガムは、この一戦の重圧を痛感している。
「シーズン終盤までタイトルを懸けて戦いたい」と彼は語る。「これは僕たちにもクラブにも極めて重要だ…… 「もちろん、私にとってはフラストレーションの溜まるシーズンだった。これほど多くの試合を怪我で欠場したのはキャリア初だ。チャンピオンズリーグでの敗戦はどんな形でも大惨事だ。我々の状況を考えれば、明日の試合は決勝戦だと理解している。勝つか負けるかの勝負だ」
コンパニ、マドリード神話を一蹴する
スペインの強豪が欧州での奇跡を強調する一方、バイエルンの監督ヴィンセント・コンパニはそれを大げさだと受け止めない。 同監督は、チャンピオンズリーグでの逆転劇を巡る神秘的なオーラに疑問を投げかけ、「バルセロナだけの専売特許ではない。リヴァプールやバイエルンにも同様の物語がある」と語った。
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プレッシャーにも屈しないアルベロア
コンパニがマドリードの欧州での神話的オーラを打ち砕こうと意気込む一方、アルバロ・アルベロアはそのオーラを活かすつもりだ。3試合未勝利で批判が高まる中でも、レアル・マドリードの主将はクラブのDNAがチームを救うと固く信じている。
「まず、我々はレアル・マドリードだ」とアルベロアは記者団に語った。「このスタジアムで流れを変えられるのは我々だけだ。第1戦に勝っても不思議ではなかった。相手のGKノイアーがMVPだったからだ」
運命の一夜が開幕するアリアンツ・アレーナで、アルベロアは「我々にその力は十分にある。監督も選手もクラブも信じている」と断言した。「ここ数日、私たちが勝つと信じていないファンには一人も出会っていない」。