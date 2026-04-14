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ジュード・ベリンガムは、レアル・マドリードがバイエルン・ミュンヘン戦で「逃げない」と断言。チームメイトには「シーズン救う最後のチャンスだ」と警鐘を鳴らした。

ジュード・ベリンガム
レアル・マドリー
チャンピオンズ リーグ
バイエルン

イングランド代表のジュード・ベリンガムは、バイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を前にチームメイトに奮起を呼びかけた。4月7日のホームでの1-2の敗北で、レアル・マドリードは正念場にある。彼は逆転とシーズンを救うために勇気が必要だと主張している。

  • おなじみのヨーロッパの交差点

    先週のチャンピオンズリーグ第1戦で、マドリードは本拠地ベルナベウでドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンに敗れ、またも正念場に立たされた。 アウェーチームは序盤を支配し、ルイス・ディアスとハリー・ケインのゴールで2点を先行した。しかし62分、チアゴ・ピタルチに代わって入ったジュード・ベリンガムが流れを変えた。彼は「ロス・ブランコス」に活力を与え、終盤の猛攻を導いてキリアン・エムバペが1点を返した。ベリンガムはチーム一丸となってドイツでのプレッシャーを乗り越えるよう呼びかけている。

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    失敗は許されない

    クラブは依然として高い競争力を維持しているが、チャンピオンズリーグこそが彼らのアイデンティティを真に示すトロフィーだ。第1戦を振り返り、ベリンガムは「ミスをする余裕はない」とチームに警鐘を鳴らした。

    第2戦を前にした記者会見で彼はこう語った。「これが私たちのメンタリティだ。隠れるつもりはない。チャンスは一度だけだから、信じたいんだ。」

  • ミュンヘンにおける勇気の約束

    元ドルトムントのスターは、バイエルンの決定力を身をもって知っている。先週は28分しか出場しなかったが、彼の正確なパスはドイツの守備を崩した。敵地でも攻めるサッカーを見せる、とマドリードのサポーターに約束した。 「最も重要なのは、集中して力強くスタートを切ることだ。長い試合、そしてシリーズになるだろう。まるで決勝戦のようなものだ。我々は戦って、チャンピオンズリーグを勝ち取りたい。全力を尽くすつもりだ」と語った。

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    決勝戦を前にして

    重要な第2戦が迫る中、ベリンガムが試合開始直後から支配し、逆転劇を演出できるかに注目が集まる。チームメイトが彼の勇敢なリーダーシップに従い、2試合合計のビハインドを覆し、15度目の欧州制覇へ突き進むかが鍵だ。

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