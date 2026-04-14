ジュード・ベリンガムは、レアル・マドリードがバイエルン・ミュンヘン戦で「逃げない」と断言。チームメイトには「シーズン救う最後のチャンスだ」と警鐘を鳴らした。

クラブは依然として高い競争力を維持しているが、チャンピオンズリーグこそが彼らのアイデンティティを真に示すトロフィーだ。第1戦を振り返り、ベリンガムは「ミスをする余裕はない」とチームに警鐘を鳴らした。

第2戦を前にした記者会見で彼はこう語った。「これが私たちのメンタリティだ。隠れるつもりはない。チャンスは一度だけだから、信じたいんだ。」