ジュード・ベリンガムは傲慢なのか？ レアル・マドリードとイングランド代表のスーパースターに対する性格批判に、元チームメイトが反応

ブルーズで182試合に出場したベテランのデイヴィスは、ワスト・ヒルズ練習場でベリンガムの急成長を目撃した。当時16歳だった彼は練習でトップ選手を凌ぎ、将来性を疑う余地はなかった。

デイビスは当時をこう振り返る。「彼が早く頭角を現したか？ いいや、彼が見せていたものを見れば当然だった。5人制サッカーで彼と同じチームになりたいと皆が必死だったくらいだ！ フィジカルは少し不足していたが、身体的な競り合いに巻き込まれないほど賢かった。あの年齢であれほどのサッカーIQは並外れていた。」



