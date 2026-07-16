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ジュード・ベリンガムはリオネル・メッシに何と言ったのか？ イングランド代表のスターが、W杯準決勝の敗戦中にアルゼンチンのレジェンドと激突した件を説明した。
ベリンガム、メッシとの口論を軽視
ワールドカップ準決勝のアルゼンチン対イングランド（2–1）で、前半に南米有利の判定をきっかけにベリンガムとメッシが口論になった。試合後、ベリンガムは「ファウルを巡る感情の高まりで、わだかまりはない」と説明した。
- AFP
ベリンガムが会話の詳細を明かす
試合後、ベリンガムは「審判の判定を巡る意見の相違だった」と説明。両選手は別々の出来事を話していただけだと強調した。
「メッシとの会話？ ファウルについて議論していただけ。大したことじゃない。みんな大げさに取り上げるだろうけど、何でもない」とベリンガムは『AS』紙に語った。
「僕はさっきファウルがあったと思った。でもメッシは『自分がファウルされたのはどうなんだ』と言った。だから僕は『君なら耐えられるだろう』と返した。それだけだ」
イングランドの残念な結果にもかかわらず、敬意は失われていない
試合中は感情が湧き上がったが、終了のホイッスル後にベリンガムはメッシに深い敬意を示した。イングランド代表のベリンガムは、敗戦の悔しさをにじませつつも「アルゼンチン主将と対戦できたのは光栄」と語った。また、イングランドが再び主要大会で優勝できなかったことにも触れ、サポーターに謝罪した。
「負けて悔しいですが、最高の選手と対戦できて光栄です」と語り、「優勝したイングランドの一員になりたかった。同じ言葉を何年も伝え続けるのは胸が痛みます。申し訳ありません」とファンに謝罪した。
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