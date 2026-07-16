試合後、ベリンガムは「審判の判定を巡る意見の相違だった」と説明。両選手は別々の出来事を話していただけだと強調した。

「メッシとの会話？ ファウルについて議論していただけ。大したことじゃない。みんな大げさに取り上げるだろうけど、何でもない」とベリンガムは『AS』紙に語った。

「僕はさっきファウルがあったと思った。でもメッシは『自分がファウルされたのはどうなんだ』と言った。だから僕は『君なら耐えられるだろう』と返した。それだけだ」