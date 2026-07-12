リプレイ映像では、ノルウェーGKオルヤン・ナイランドのゴールキックがスパイダーカムのケーブル近くを通過し、ボールはエリオット・アンダーソンへ。アンダーソンからアンソニー・ゴードンへ、さらにジュード・ベリンガムへつながり、ベリンガムが冷静にゴールを決めた。

ノルウェー選手たちは直ちに主審クレメント・ターピンに抗議したが、ゴールは認められた。ハーフタイムにはステール・ソルバッケン監督が審判と話し合う場面もあった。ソルバッケン監督は「主審は場面を見ておらず、報告も受けていなかったと言う。 FIFAが「接触なし」と判断し、ボールのチップも反応しなければ、彼は何もできない。ボールはベンチの目の前にまっすぐ落ちたので、確かに当たっていた。ベンチの大半がすぐ反応した。私は見ていなかったが、彼らは目撃していた」

ソルバッケン監督は「チップに反応がなければ私にも言いようがない。GKや受けようとした選手も『ボールは空から落ちてきた』と話している。ベンチに当たったのは明らかだ。奇妙な出来事だった」と語った。