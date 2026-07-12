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ジュード・ベリンガムはスパイダーカムの助けを受けたのか？FIFAがイングランドのW杯戦での物議を醸した出来事に言及。ノルウェー側は「ばかげた」判定に激怒。
ノルウェーは「ばかばかしい」と、クモ型カメラを巡る論争を痛烈に批判した。
ノルウェーは、ベリンガムの同点弾が珍しい理由で取り消されるべきだったと主張した。彼らはマイアミでのこの場面で、ボールがスパイダーカムのワイヤーに当たったと訴えた。もし当たっていたと判定されていれば、ゴールは無効となり、ドロップボールで再開されていた。
「ワイヤーの件は馬鹿げている」とノルウェー代表兼フルハムのMFサンダー・ベルゲは試合後に語った。 「2－1というスコアがすべてだ。紙一重の差で、どちらが勝ってもおかしくない試合だった」と述べた。ノルウェー代表キャプテンのマルティン・オデガードもベスト8の試合での判定に疑問を呈し、「その場面は見ていないが、今日のいくつかの判定は我々に不利だった。こういう試合ではそういうこともある」と語った。
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「そのボールは天からまっすぐに落ちてきた」
リプレイ映像では、ノルウェーGKオルヤン・ナイランドのゴールキックがスパイダーカムのケーブル近くを通過し、ボールはエリオット・アンダーソンへ。アンダーソンからアンソニー・ゴードンへ、さらにジュード・ベリンガムへつながり、ベリンガムが冷静にゴールを決めた。
ノルウェー選手たちは直ちに主審クレメント・ターピンに抗議したが、ゴールは認められた。ハーフタイムにはステール・ソルバッケン監督が審判と話し合う場面もあった。ソルバッケン監督は「主審は場面を見ておらず、報告も受けていなかったと言う。 FIFAが「接触なし」と判断し、ボールのチップも反応しなければ、彼は何もできない。ボールはベンチの目の前にまっすぐ落ちたので、確かに当たっていた。ベンチの大半がすぐ反応した。私は見ていなかったが、彼らは目撃していた」
ソルバッケン監督は「チップに反応がなければ私にも言いようがない。GKや受けようとした選手も『ボールは空から落ちてきた』と話している。ベンチに当たったのは明らかだ。奇妙な出来事だった」と語った。
FIFAは電話での接触を否定
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トゥヘル監督、マイアミでのイングランド戦の「幸運」を認める
クリケットで知られる「スニコメーター」技術は、32強のポルトガル対クロアチア戦で物議を醸した。イングランドのトーマス・トゥヘル監督は「ボールにはチップが埋め込まれ、髪の毛1本でも触れたら検知できる。だから接触があれば分かったはずだ」と語った。 『その場面は見ていなかった』」と語った。その上で、重要な局面では運が味方していたと認め、「勝てたことが幸運だと言っているわけではないが、決定的な場面では幸運だった」と述べた。
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