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Will Bellingham be benchedGetty
Thomas Hindle

翻訳者：

ジュード・ベリンガムはイングランド代表のワールドカップの顔となるべき存在だが、レアル・マドリードのスター選手はトーマス・トゥヘル監督によってベンチに追いやられる可能性に直面している

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イングランド 対 ニュージーランド

「他に誰がいるんだ？！」――ユーロ2024ラウンド16、スロバキア戦95分。ジュード・ベリンガムは驚異的なオーバーヘッドでイングランドの同点弾を放ち、飛び跳ねながら叫んだ。それまでの「スリー・ライオンズ」は低調だったが、彼の英雄的な一撃がチームを救った。今季レアル・マドリードでも何度も決定的な役割を果たしてきたように、ここでもその活躍が光った。

それでも、その瞬間に結果を出したという意味では、あのゴールは今もベリンガムのキャリアで最も輝いた瞬間だ。

それまでに彼は急成長を遂げていた。2022年のワールドカップでは19歳ながら堂々としたプレーを見せ、ボルシア・ドルトムントをブンデスリーガ優勝目前まで導いた（ただし要の選手が負傷したことで優勝を逃した）。 デビューシーズンにはリーガ・エスパニョーラの最初の2度の「エル・クラシコ」で終了間際に決勝点を奪うなど、バロンドール級活躍を見せた。

しかしその後、怪我やチーム状況の影響でその高みには達していない。特に肩の負傷は痛みに耐えながらプレーを続けた末、昨夏に手術に至った。レアル・マドリードの低迷も彼の評価を下げた。

代表ではトゥヘル監督の期待に応えられていないが、2026年W杯ではチームの顔として注目され、ティモシー・シャラメと共演したアディダスCMでも主役を務めた。

結果として、6月17日（水）に予定されるクロアチア戦でイングランド代表の先発から外れる可能性が出てきた。

  • Jude Bellingham Borussia Dortmund 2022-23Getty

    紛れもない才能

    ベリンガムの才能は疑いなく、彼をこの大会のトップ選手の一人に数える。バーミンガム・シティのアカデミー時代から将来を嘱望され、ドルトムントでは10代でエリートたちと渡り合えることを証明した。

    その後、レアル・マドリードとリヴァプールが争奪戦を繰り広げ、最終的に「ロス・ブランコス」が獲得。契約の決め手は、クラブレジェンドであるジネディーヌ・ジダンが2022年チャンピオンズリーグ決勝（1-0でマドリードがリヴァプールを破った試合）をパリで共に観戦するようベリンガムを招待したことだったという。

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  • Jude Bellingham Champions League trophy Real Madrid 2024Getty

    ガラクティコ・エナジー

    ベリンガムは「ガラクティコ」のエネルギーを存分に発揮し、ベンゼマの後継ストライカーを獲得しなかったマドリードで、その空白をほぼ完璧に埋めた。

    加入から10試合で10得点を挙げ、2009年のC・ロナウドに並ぶクラブ記録を作った。バルセロナ戦では2-1の勝利をもたらし、リーガ、CL、クラシコでデビュー弾を記録した史上初の選手となった。

    後半は得点が減っても、リーガMVPは当然の栄誉だった。彼の23得点13アシストがマドリードの2冠を支え、可能性は依然として無限大だ。

  • Bellingham Mbappe ViniciusGetty Images

    お預け

    ベリンガムの怪我とムバッペの加入で、彼の決定力はやや低下。昨季は全大会で9ゴール6アシストにとどまった。

    クラブ首脳陣は誰のためにもならず、監督を頻繁に交代。その結果、デビュー時にあった戦術基盤は失われた。

    彼は攻撃の核ではなく、水を運ぶようなMFの役割に徹し、その不安は代表戦にも表れている。ベリンガムがイングランド代表で最後に得点を挙げたのは2024年10月10日。その後9試合で得点はなく、出場機会も限定的だ。

  • Morgan Rogers England 2026Getty

    熾烈な競争

    イングランド代表のトゥヘル監督は、就任以来「ポジションは誰のものでもない」と強調してきた。ベリンガムが怪我で合宿を欠席する中、モーガン・ロジャースがチャンスを掴んだ。

    アストン・ヴィラの攻撃的MFはクラブでの好調を代表にも持ち込み、予選でトゥヘルが試した複数の布陣の中で創造性を示した。得点は少ないものの、彼はベリンガムより正統派の「10番」であり、トゥヘルもそのチャンスを勝ち取ったと認めている。

    「ベストな選手をピッチに送るためだけにポジションを決めるのではなく、全員が最適なポジションで競争するほうが良いのかもしれない。現時点では、ハリー・ケインの背後で先発する座を巡る競争は、この2人で行われている」とドイツ人監督は11月、ロジャースとベリンガムの争いについて語った。

    過去1年間のクラブと代表での活躍を考慮すると、ロジャースがその座にふさわしい。ベリンガムが逆転するには、トゥヘルにさらに多くの価値を示す必要がある。

  • Jude Bellingham England 2025Getty

    「嫌悪感を催す」

    ベリンガムの状況は、彼の態度に疑問が向けられたことでさらに悪化した。大胆なプレーで知られる彼は、時に感情が爆発する。昨年6月のセネガル戦（1-3敗戦）では、イングランドに不利なVAR判定に怒りを示した。

    試合後、トークスポーツのインタビューで問われたトゥヘル監督は、ベリンガムの感情はプラスになると主張した。

    「彼は鋭さをもたらしてくれる。それは我々が歓迎するものであり、成果を上げるには必要だ」と語った。「ただし、その鋭さは相手やゴールに向けるべきで、チームメイトや審判に向けるべきではない」

    ここでトゥヘルは、代表のエースについて母親が語った言葉を例に挙げ、就任以来最も物議を醸した発言をした。

    「彼を見ると複雑な感情が生まれるのは理解できます。私の両親、特に母は、私が知っている礼儀正しく教養のある青年をときどき見ることができないようです……彼が笑えば誰もが魅了されますが、怒りや情熱が時として人を遠ざける形で表れることもあります。 たとえば母がテレビの前に座っているとき、私はその様子を見ますが、総じて私たちは彼がいてくれてとても幸せです。彼は特別な少年ですから」

    ベリンガムは11月に代表に復帰。手術明けの彼は、最初のセルビア戦ではベンチスタートだった。

    代表戦再開後のセルビア戦ではベンチスタートだったが、3日後のアルバニア戦で先発復帰。しかし最終予選の残り6分で交代を命じられた際、怒りを示すジェスチャーをした。

    「交代は決定だ。彼は受け入れるべきだ。友人がベンチで待っている。受け止め、尊重し、前へ進まねばならない」とトゥヘルは語った。

    一方、元イングランド代表FWイアン・ライトはベリンガムを擁護し、批判の一部には陰湿な動機があるとも示唆した。

    「彼らはジュードのように動き回る黒人スーパースターを受け入れる準備ができていない。彼には太刀打ちできない」とライトは英メディアやファン層を批判した。「彼がピッチで結果を出しても、彼らには傲慢に映るのだ。

    みんなは謙虚に働く黒人選手カンテを愛する。だがジュードのような才能と影響力は、一部の人を脅かす。黒人で率直にプレーし、結果を出す彼が怖いのだ。こんな議論はもう疲れる」

  • Jude Bellingham England 2025Getty

    ダラスでのジレンマ

    とはいえ、ベリンガムが好パフォーマンスを見せればイングランド代表の戦力は確実に上がる。ただ、最近はそんな場面が少ない。

    開幕戦を控えたトゥヘル監督は、感情的になりやすい世界屈指の才能か、調子は良いが経験の浅いロジャースか、選択を迫られている。

    トゥヘルはベリンガムを鼓舞しようとしてきたが、騒動と本人の不器用な発言が、パフォーマンスの冷静な分析を妨げている。背番号10を付けるベリンガムだが、クロアチア戦での先発は確実ではない。

    いずれにせよ、ベリンガムはW杯で好演か暴走かで話題を呼ぶだろう。その行方がイングランドの命運を左右する。

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