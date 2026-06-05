ジュード・ベリンガムはイングランド代表のワールドカップの顔となるべき存在だが、レアル・マドリードのスター選手はトーマス・トゥヘル監督によってベンチに追いやられる可能性に直面している

ベリンガムの状況は、彼の態度に疑問が向けられたことでさらに悪化した。大胆なプレーで知られる彼は、時に感情が爆発する。昨年6月のセネガル戦（1-3敗戦）では、イングランドに不利なVAR判定に怒りを示した。

試合後、トークスポーツのインタビューで問われたトゥヘル監督は、ベリンガムの感情はプラスになると主張した。

「彼は鋭さをもたらしてくれる。それは我々が歓迎するものであり、成果を上げるには必要だ」と語った。「ただし、その鋭さは相手やゴールに向けるべきで、チームメイトや審判に向けるべきではない」

ここでトゥヘルは、代表のエースについて母親が語った言葉を例に挙げ、就任以来最も物議を醸した発言をした。

「彼を見ると複雑な感情が生まれるのは理解できます。私の両親、特に母は、私が知っている礼儀正しく教養のある青年をときどき見ることができないようです……彼が笑えば誰もが魅了されますが、怒りや情熱が時として人を遠ざける形で表れることもあります。 たとえば母がテレビの前に座っているとき、私はその様子を見ますが、総じて私たちは彼がいてくれてとても幸せです。彼は特別な少年ですから」

ベリンガムは11月に代表に復帰。手術明けの彼は、最初のセルビア戦ではベンチスタートだった。

代表戦再開後のセルビア戦ではベンチスタートだったが、3日後のアルバニア戦で先発復帰。しかし最終予選の残り6分で交代を命じられた際、怒りを示すジェスチャーをした。

「交代は決定だ。彼は受け入れるべきだ。友人がベンチで待っている。受け止め、尊重し、前へ進まねばならない」とトゥヘルは語った。

一方、元イングランド代表FWイアン・ライトはベリンガムを擁護し、批判の一部には陰湿な動機があるとも示唆した。

「彼らはジュードのように動き回る黒人スーパースターを受け入れる準備ができていない。彼には太刀打ちできない」とライトは英メディアやファン層を批判した。「彼がピッチで結果を出しても、彼らには傲慢に映るのだ。

みんなは謙虚に働く黒人選手カンテを愛する。だがジュードのような才能と影響力は、一部の人を脅かす。黒人で率直にプレーし、結果を出す彼が怖いのだ。こんな議論はもう疲れる」