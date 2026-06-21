ジュード・ベリンガムの「闘志」は、イングランドのワールドカップのライバルたちにとって厄介な存在だ

エリオット・アンダーソンの好パスをベリンガムが右サイドを突破して決め、後半開始直後にイングランドが3－2と再逆転。この一撃は、レアル・マドリードの若きMFがチームを牽引する気迫を示した。彼は相手より速く、強く、闘志にあふれていた。
これがベリンガムが代表にもたらす価値だ。バロンドール候補ケインらスターが並ぶイングランドだが、彼はどんな展開でも流れを掴む自信と度胸を示した。先週水曜、15分の輝きがそれを証明した。
エリオット・アンダーソンの好パスをベリンガムが右サイドを突破して決め、後半開始直後にイングランドが3－2と再逆転。この一撃は、レアル・マドリードの若きMFがチームを牽引する気迫を示した。彼は相手より速く、強く、闘志にあふれていた。
これがベリンガムが代表にもたらす価値だ。バロンドール候補ケインらスターが並ぶイングランドだが、彼はどんな展開でも流れを掴む自信と度胸を示した。先週水曜、15分の輝きがそれを証明した。
イングランドが2026年ワールドカップ初戦を迎える直前まで、ベリンガムがスタメンに名を連ねるかは不透明だった。トーマス・トゥヘル監督は、ベリンガムとモーガン・ロジャースのポジション争いが完全な五分であることを明言。11月のセルビア戦では、バーミンガム出身のベリンガムではなく、アストン・ヴィラ所属のロジャースを先発起用していた。
さらに、トゥヘルがベリングハムについて「母親が嫌悪感を抱いている」と発言したことで、両者の関係に亀裂が入る可能性も報じられた。しかし、ダラスでの試合後にトゥヘルはロジャースを高く評価していることを明かした。
「ロジャースの家族全員に彼が先発しないことを伝えるのは、本当に難しい決断だった。彼は100％先発に値する選手だからだ」と記者会見で語った。
トゥヘル監督はベリンガムを先発起用したが、イングランド中盤は前半を通じて流れを作れなかった。シュート数は上回ったものの、ボール支配率とパス精度ではクロアチアに大きく劣った。
ハーフタイム、トゥヘル監督は選手たちに刺激を与えようとし、指示は「穏やか」だったと語った。しかしアシスタントマネージャーのアンソニー・バリーは、イングランドの前半のプレーを「複雑で混乱している」と批判し、選手たちが「臆病になった」と主張した。このコメントを踏まえると、トゥヘルの発言が本当に控えめだったかは疑問だ。
何と言ったかは不明だが、選手たちは鼓舞され、特にベリンガムが覚醒した。3点目はトゥヘル流を体現する完璧な一撃で、前半不振だった彼が存在感を示した。ライスが展開し、アンダーソンがスペースを作り、サイドを突いたパスにベリンガムが走り込み、そのままゴールへ突進した。
イングランドは試合を支配し、ベリンガムがチームを牽引した。彼はドリブル成功率100％を記録し、最終ラインへ3本のパスを送った。
さらに、彼は何度も守備に下がり、チームが勢いを失いかけると、強烈なタックルでスタジアムを再び沸かせた。
さらに、ベリンガムは後半、複数のポジションでプレーした。ライス選手はトゥヘル監督が「軽い不調」と説明した状態で交代。ベリンガムはアンダーソンと並んでより深い位置に下がり、代わりに投入されたロジャースが「10番」の役割を受けた。
試合が乱戦になっても、ベリンガムは闘志を燃やし、高い運動能力で存在感を示した。技術に優れる彼は、混沌とした局面でも走力とフィジカル、タックルでイングランドを前進させた。
「こういう局面ではジュードを信頼できる」とトゥヘル監督は話した。「彼はプレッシャーがかかる試合が大好きで、それが最高のパフォーマンスを引き出す。起用と信頼は簡単な決断だ。ここ16〜17日間、彼がチームスピリットや兄弟愛をどれだけ受け入れてくれたかも理由だ」
この発言は、ベリンガムについてトゥヘルが語った中で最も示唆に富むものだった。これまで、22歳の彼は傲慢さと勝利への執念から、チームメイトへの怒鳴り声や観客・審判への批判も辞さない姿勢が代表の一部に快く思われていないと指摘されていた。 しかし水曜日の彼は、抑制の効いた攻撃性と、トゥヘルやイングランド代表が求める自信を示した。
ベリンガムはここ数か月、態度やプレースタイルについて批判を受けている。それでも元ドルトムントの星は、この大会で2024年のバロンドール候補だった自分を見せたい。
「僕には少し『反骨精神』があると思う。そういう時こそ最高のプレーができるんだ」とベリンガムは、トゥヘル監督のチームから外される可能性を示唆する報道に言及しながら語った。「試合序盤から集中力を高め、強さを引き出す上でそれが大いに役立っている。
「サッカー選手として批判は避けられない。恨みはない。自分が悪いときもあるから。今日は自分の力を示し、思い出してもらえてよかった」
ベリンガムがダラスで示したような活躍を続ければ、イングランドは大会前の期待通りトゥヘル監督の下勝ち進めるだろう。彼の攻撃力は、火曜のガーナ戦から土曜のパナマ戦まで、グループステージの行方に大きな期待を持たせる。
トゥヘル監督は選手起用に慎重で、クロアチア戦前にもベリングハムとロジャースの起用を「50対50」と語った。つまり、ベリングハムがパフォーマンスを落とせばスタメンの座は保証されない。
クロアチア戦後、監督は「ジュードは頼れる選手で、チームのために全力で戦った」と称えた。だがその信頼を維持し、ボストンでの『ブラックスターズ』戦でも結果を出す必要がある。
トゥヘル監督は、ベリンガムに安住させない姿勢を貫いている。代表の救世主でも、W杯の後半を支配しても、彼は褒めない。
その姿勢がベリンガムの能力を最大限に引き出している。レアル・マドリードでも、彼は「証明する」場面でこそ輝き、加入直後の活躍や大一番でのパフォーマンスがそれを証明している。
うまくいかない場合、彼の自尊心が傷つき、気まずいやり取りが生じる可能性もある。それでも、これこそがベリンガムが真価を発揮する場面なのだ。彼にとって成功すれば、イングランド代表にとっても好結果につながるだろう。水曜日の彼の笑顔がすべてを語っていた。