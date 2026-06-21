ジュード・ベリンガムの「闘志」は、イングランドのワールドカップのライバルたちにとって厄介な存在だ

トゥヘル監督はベリンガムを先発起用したが、イングランド中盤は前半を通じて流れを作れなかった。シュート数は上回ったものの、ボール支配率とパス精度ではクロアチアに大きく劣った。

ハーフタイム、トゥヘル監督は選手たちに刺激を与えようとし、指示は「穏やか」だったと語った。しかしアシスタントマネージャーのアンソニー・バリーは、イングランドの前半のプレーを「複雑で混乱している」と批判し、選手たちが「臆病になった」と主張した。このコメントを踏まえると、トゥヘルの発言が本当に控えめだったかは疑問だ。

何と言ったかは不明だが、選手たちは鼓舞され、特にベリンガムが覚醒した。3点目はトゥヘル流を体現する完璧な一撃で、前半不振だった彼が存在感を示した。ライスが展開し、アンダーソンがスペースを作り、サイドを突いたパスにベリンガムが走り込み、そのままゴールへ突進した。

イングランドは試合を支配し、ベリンガムがチームを牽引した。彼はドリブル成功率100％を記録し、最終ラインへ3本のパスを送った。

さらに、彼は何度も守備に下がり、チームが勢いを失いかけると、強烈なタックルでスタジアムを再び沸かせた。