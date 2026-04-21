イングランド代表としてワールドカップ出場が確実視されるアストン・ヴィラのスター、ロジャースは、シティを去りミドルズブラへ移籍。これはビッグクラブ復帰へのステップとみられる。チャールズもまた、彼をよく知る人物の足跡をたどる可能性がある。

彼のゆったりとしたプレースタイルは、レアル・マドリードの「ガラクティコ」ベリンガムに例えられる。また、アーセナルのレジェンド、パトリック・ヴィエラもロールモデルだ。両者とも、フィジカルと中盤突破能力で共通点がある。

ロングは「20年間プレミアリーグでプレーした選手や、高いレベルに達しているジュードと比べるのは難しい」と続けた。

シェイはそんなことは考えていない。ただ自分のプレーを向上させ、最高の選手になろうと努力している。彼もまたプロフェッショナルだ。体を大切にし、誰が見なくても地道な努力を続けている。

「だからこそ、ピッチに立つときは万全で、良いメンタルで臨める。彼の未来は明るい。このチームの多くの選手にとっても、未来は明るいはずだ。」

ロメオ・ラビアもマンCとサウサンプトンを経て2023年に約6800万ドルでチェルシーへ移籍したベルギー人だ。チャールズが中盤でさらに何ができるかと問われたロングは「彼は質が高い。常に上を目指すべきだ」と語った。 今のプレーを磨き続ければ、さらに高みへ行ける」

サウサンプトンから巣立ち、より大きな舞台で活躍する選手は多い。サディオ・マネ、ヴァージル・ファン・ダイク、ルーク・ショーもそうだ。彼らはここでプレー機会を得て実力を示した。このクラブは若い選手にとって素晴らしい修業の場だ。

「彼らのように、シェイにも大きな舞台へ羽ばたいてほしい。だが今は、サウサンプトンに集中し、シティに勝つことに専念してほしい」と結んだ。