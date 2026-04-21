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ジュード・ベリンガムに比べられるシェイ・チャールズ。モーガン・ロジャースと同じ道を歩むか。アーセナルを破ったサウサンプトンの若者は、新たなスターになるか？
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マンチェスター・シティでのデビューとシェフィールド・ウェンズデイへのレンタル移籍：チャールズのキャリアの軌跡
攻守に活躍するミッドフィルダーのチャールズはマンチェスター・シティのアカデミー出身で、2023年5月のブレントフォード戦でプレミアリーグデビュー。その数週間後に南海岸のサウサンプトンへ4年契約で移籍した。
デビューシーズンにはサウサンプトンの昇格に貢献。2024-25シーズンは兄ピアースと共にシェフィールド・ウェンズデイへレンタル移籍し、年間最優秀選手賞を獲得。その後、チャンピオンシップ復帰したサウサンプトンに再合流した。
今季はリーグ戦43試合に出場し、FAカップ準決勝進出に貢献。8強ではプレミア首位のアーセナルを相手に決勝点を奪った。
チャールズがサウサンプトンをFAカップ準決勝のウェンブリーへ導いた
チャールズはマンチェスター・シティとの再戦に備えている。公式トレーニングウェアパートナーがファンを「ミッドナイト・エクスプレス」でウェンブリーへ招待する準備を進める中、ロングはGOALに、A代表32試合出場を誇る22歳の選手について語った。「彼のゴールは信じられないほど素晴らしい。 北アイルランド代表の友人スティーブン・デイヴィスも、彼の才能と可能性を絶えず語っている。
ビッグクラブから移籍しても努力を続け、実力で全てを勝ち取る姿は素晴らしい。自分の方が上だと高をくくる選手も多いが、彼は粘り強く才能を示している。この調子なら、引き留めるのは難しいだろう。
「セインツには他にもシティ出身の選手が何人かいる。サミュエル・エドジーやテイラー・ハーウッド・ベリスもそうだ。彼らは皆、自分を証明したいだろう。かつて一緒にプレーしたスーパースターと対戦するのは、とても刺激的だ」
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ベリンガムを思わせるプレーで、元セインツのスター・ラビアを超える潜在能力を持つ。
イングランド代表としてワールドカップ出場が確実視されるアストン・ヴィラのスター、ロジャースは、シティを去りミドルズブラへ移籍。これはビッグクラブ復帰へのステップとみられる。チャールズもまた、彼をよく知る人物の足跡をたどる可能性がある。
彼のゆったりとしたプレースタイルは、レアル・マドリードの「ガラクティコ」ベリンガムに例えられる。また、アーセナルのレジェンド、パトリック・ヴィエラもロールモデルだ。両者とも、フィジカルと中盤突破能力で共通点がある。
ロングは「20年間プレミアリーグでプレーした選手や、高いレベルに達しているジュードと比べるのは難しい」と続けた。
シェイはそんなことは考えていない。ただ自分のプレーを向上させ、最高の選手になろうと努力している。彼もまたプロフェッショナルだ。体を大切にし、誰が見なくても地道な努力を続けている。
「だからこそ、ピッチに立つときは万全で、良いメンタルで臨める。彼の未来は明るい。このチームの多くの選手にとっても、未来は明るいはずだ。」
ロメオ・ラビアもマンCとサウサンプトンを経て2023年に約6800万ドルでチェルシーへ移籍したベルギー人だ。チャールズが中盤でさらに何ができるかと問われたロングは「彼は質が高い。常に上を目指すべきだ」と語った。 今のプレーを磨き続ければ、さらに高みへ行ける」
サウサンプトンから巣立ち、より大きな舞台で活躍する選手は多い。サディオ・マネ、ヴァージル・ファン・ダイク、ルーク・ショーもそうだ。彼らはここでプレー機会を得て実力を示した。このクラブは若い選手にとって素晴らしい修業の場だ。
「彼らのように、シェイにも大きな舞台へ羽ばたいてほしい。だが今は、サウサンプトンに集中し、シティに勝つことに専念してほしい」と結んだ。
なぜ昇格を目指すセインツは、もはや「弱者」とは思えなくなったのか
すでにカラバオ・カップを制したシティは、ウェンブリーでのセインツ戦を前にプレミアリーグ首位の座を狙っており、簡単な試合ではない。
一方のサウサンプトンも4位まで浮上し、自動昇格圏を射程に捉えている。チームは自信をもち、試合を支配することに慣れている。
毎週期待の重圧に耐えてきた経験が、再びアンダードッグとなるエッカート監督率いるチームに有利に働くか問われたところ、サウサンプトンで8年間198試合出場したロングはこう語った。「チャンピオンシップでの好調は信じられない。18試合無敗で、週末のスウォンジー戦で19試合目になるかもしれない。
サッカーでは、そういうメンタリティの差が結果を左右する。以前、シーズンを通して絶好調で、順位表を見上げても対戦相手を一切恐れないチームにいたことがある。ところが翌年、その同じチームが降格争いに巻き込まれ、次の勝利が見えない状況に陥った。
「トンダ監督の下、チームは自信に満ち、魅力的なサッカーをしている。マンチェスター・シティもその脅威を警戒しているはずだ」
- Midnite
幸運なファンは、マンチェスター・シティ戦へ豪華車でウェンブリーへ送迎される。
セインツは火曜日、ホームでブリストル・シティとチャンピオンシップを戦います。そのあと、ファンの目はイングランドサッカーの聖地での一日に向けられます。
サウサンプトンのファンからの要望に応え、大人気の「ミッドナイト・エクスプレス」が復活。4月25日（土）のマンチェスター・シティとのFAカップ準決勝に向け、豪華バスで無料送迎を提供する。公式トレーニングウェアパートナーのミッドナイトは、2025-26シーズンもファン主導の企画を展開中。今シーズン序盤のシェフィールド・ユナイテッド戦では初の「ミッドナイト・エクスプレス」を実施した。