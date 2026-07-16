イングランド代表はアルビセレステに1－2で敗れ大会を去った。その直後、イングランドの選手ベリンガムは試合終了のホイッスル後に喜ぶバルコの後頭部を殴る場面がテレビに映し出された。
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ジュード・ベリンガムに出場停止の危機。W杯準決勝でイングランドのスターがアルゼンチンのバルコを殴った理由とは。
その後、レアル・マドリードのMFはアルゼンチン人選手に言葉を投げかけた。バルコが元ドルトムントの選手を突き飛ばすと、ニコ・パスとニコラス・オタメンディが割って入り、2人のもめ事を収めた。とりわけ、バルコに罵声を浴びせ続けたベリンガムは抑え込まれた。
当初、衝突の原因は不明だったが、英メディアはエンツォ・フェルナンデスの同点弾後にバルコがイングランドベンチ前で挑発的なゴールセレモニーを行ったと伝えている。
さらに映像には、ラウタロ・マルティネスの決勝ゴール直後、バルコがマルティネスのもとへ駆け寄り、ベリンガムの方角に向かって大きな声で叫ぶ姿が映っている。
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ジュード・ベリンガムは殴打行為で出場停止になるのか？
それでもベリンガムには制裁が科される可能性がある。FIFAはすでに調査を開始しており、最悪の場合、23歳のベリンガムに出場停止が科される恐れがある。
ベリングハムは試合後、この件には触れず、決勝進出を逃した失望だけを語った。
「本当に打ちのめされた。ついにゴールラインを越える代表の一員になりたかった。申し訳ない。素晴らしい旅だっただけに、この結末は胸が張り裂ける」とベリンガムは語った。
55分にアンソニー・ゴードンが先制し、1966年の優勝以来となる決勝進出が近づいた。しかし、フェルナンデス（85分）とマルティネス（90分+2）の2得点がその希望を打ち砕いた。
特にトーマス・トゥヘル監督の交代策は批判の的となった。
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