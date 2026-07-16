その後、レアル・マドリードのMFはアルゼンチン人選手に言葉を投げかけた。バルコが元ドルトムントの選手を突き飛ばすと、ニコ・パスとニコラス・オタメンディが割って入り、2人のもめ事を収めた。とりわけ、バルコに罵声を浴びせ続けたベリンガムは抑え込まれた。

当初、衝突の原因は不明だったが、英メディアはエンツォ・フェルナンデスの同点弾後にバルコがイングランドベンチ前で挑発的なゴールセレモニーを行ったと伝えている。

さらに映像には、ラウタロ・マルティネスの決勝ゴール直後、バルコがマルティネスのもとへ駆け寄り、ベリンガムの方角に向かって大きな声で叫ぶ姿が映っている。