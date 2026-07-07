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ジュード・ベリンガムとデクラン・ライスを含むイングランド代表5選手が、ノルウェー戦直前のワールドカップ準決勝で出場停止の危機に直面している。
ベリンガムとライスが追い込まれる
ベリンガムとライスは、土曜のノルウェー戦で慎重なプレーが求められる。イングランドはアステカでのメキシコ戦を3－2で制し準々決勝に進んだが、この試合で警告を受けた選手が出場停止になる可能性がある。
2026年大会の参加国が48に増えたことを受け、FIFAは決勝への出場停止を防ぐためイエローカードをリセットする期間を設定した。カードはグループステージ後と準々決勝後にリセットされるが、32強または16強で警告を受けた選手は準決勝を欠場するリスクが残る。
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懲戒の危機に揺れる「スリー・ライオンズ」のスターたち
ライスはメキシコ戦開始早々に今大会2枚目の警告を受けたが、グループステージ後に1枚目が取り消されたためノルウェー戦に出場できる。ただし土曜に警告を受けると次のラウンドは出場停止となる。
ベリンガムも同じ状況だ。ベスト32のコンゴ民主共和国戦でイエローを受けた彼は、マイアミで警告を受けると次戦出場停止となる。マンチェスター・シティのDFマーク・ゲヒとニコ・オライリーもあと1枚で準決勝を欠場するため、トゥヘル監督の悩みは増すばかりだ。
ヘンダーソンとクアンサが戦線離脱
ジャレル・クアンサの出場停止が確定し、チーム事情はさらに複雑になった。このDFはメキシコ戦で退場し、ノルウェー戦への出場は不可能だ。
さらにベテランのジョーダン・ヘンダーソンも、メキシコ戦後にタッチラインから抗議して警告を受けたため出場停止だ。 さらに彼はメキシコ戦後の祝勝会で手首を骨折し、準々決勝も欠場する。ヘンダーソンはカンザスシティのチーム宿舎へ移動せず、医療スタッフと共にメキシコシティに残って治療を続けるため、イングランドの中盤はさらに薄くなった。
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トゥヘル監督、審判団に一貫性を求める
イングランド代表監督は、大会の判定と、米国代表フォラリン・バログンが無罪放免となった運営介入への抗議対応が不明確なことに不満を表明。メキシコ戦で早々に警告を受けたライスについて、トゥヘル監督は「我々が求めているのは判定の一貫性だけです。試合開始1分後のライスへのイエローカードは…… あれはイエローカードに値しない。取り消されるのか？ フランス代表のマイケル・オリゼがパラグアイ戦で受けたイエローカードも同様だ。取り消されるのか？」
3大会連続2度目の準決勝進出を狙うチーム内には緊張感が漂う。5選手があと1枚で出場停止となるため、イングランドは攻撃と注意のバランスが求められる。
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