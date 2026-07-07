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ジュード・ベリンガムとデクラン・ライスを含むイングランド代表5選手が、ノルウェー戦でイエローカードを貰うと準決勝出場停止となる。
ベリンガムとライスが追い込まれる
ベリンガムとライスは、土曜のノルウェー戦で慎重なプレーが求められる。イングランドはアステカでのメキシコ戦を3－2で制しベスト8に進んだが、この試合で警告を受けた選手が出場停止になる恐れがある。
2026年大会の参加国が48に増えたことを受け、FIFAは決勝への出場停止を防ぐためイエローカードをリセットする期間を設定。カードはグループステージ後と準々決勝後にリセットされるが、ラウンド32またはベスト16で警告を受けた選手は準決勝を欠場するリスクが残る。
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懲戒の危機に揺れる「スリー・ライオンズ」のスターたち
ライスはメキシコ戦開始早々に今大会2枚目の警告を受けたが、グループステージ後に1枚目が取り消されたためノルウェー戦に出場できる。ただし土曜に警告を受けると次のラウンドは出場停止となる。
ベリンガムも同じ状況だ。彼はベスト32のコンゴ民主共和国戦（2-1）でイエローカードを受けた。マイアミで警告を受けると、イングランドが勝ち進んだ場合、次戦はベンチで観戦となる。マンチェスター・シティのDFマーク・ゲヒとニコ・オライリーも、あと1枚で準決勝出場停止となるため、トゥヘル監督の悩みは増している。
ヘンダーソンとクアンサが戦線離脱
ジャレル・クアンサの出場停止が確定し、チーム事情はさらに複雑になった。このDFはメキシコ戦で退場し、ノルウェー戦は出場できない。
さらにベテランのジョーダン・ヘンダーソンも、メキシコ戦後にタッチラインから抗議して警告を受けたため出場停止だ。 さらに彼はメキシコ戦後の祝賀で手首を骨折し、準々決勝も欠場する。ヘンダーソンはカンザスシティのチーム宿舎へは合流せず、メキシコシティで治療を続けるため、イングランドの中盤は一層薄くなった。
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トゥヘル監督、審判団に一貫性を求める
イングランド代表監督は、大会の判定基準と、米国代表フォラリン・バログンが不可解な運営介入で出場停止を免れた件について不満を表明。メキシコ戦で早々に警告を受けたライスについて、トゥヘル監督は「我々が求めるのは判定の一貫性だけだ。試合開始1分後のライスへのイエローカードは…… あれはイエローカードではないと思う。取り消されるのか？ フランス代表のマイケル・オリゼがパラグアイ戦で受けたイエローカードも同様だ。取り消されるのか？」
3大会連続2度目の準決勝進出を狙うチーム内には緊張感が漂う。5選手があと1枚で出場停止となるため、イングランドは攻勢と慎重さのバランスを求められている。
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