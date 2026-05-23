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ジュード・ベリンガムとキリアン・エムバペのゴールで、レアル・マドリードはアスレティック・ビルバオを破り、不本意なシーズンを好結果で締めくくった。
伝説のキャプテンに別れを告げる
この夜、チャンピオンズリーグ6度制したチームの最後の生き残り、カルバハルが主役だった。ベテランSBはキャプテンとして最後のピッチに立ち、英雄のように迎えられた。サウススタンドにはディ・ステファノと若きカルバハルを描いたティフォが掲げられ、「子供の夢、伝説の勝利」と記されていた。
しかし彼は式典のためだけに出場したわけではない。正確な斜めパスでゴンサロ・ガルシアの先制ボレーをアシストし、今季初関与の得点を記録した。この輝かしいプレーは、来季マドリードが失うものの大きさを痛感させる一幕となった。
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ベリンガムが活躍、ムバッペがピチーチ賞を獲得
カルバハルにとっては祝祭の一夜だったが、ムバッペにとっては複雑な夜となった。 リーグ得点王としてピチーチ賞を獲得したものの、オビエド戦後の発言で一部観客からブーイングを受けた。直後にベリンガムが追加点。チアゴ・ピタルチのループパスをボレーで決め、「ヘイ・ジュード」のチャントが再燃した。
後半、ムバッペはペナルティエリアでボールを受け、素早く切り返して低いシュートでネットを揺らし、批判を一部封じた。彼は控えめにベンチへ駆け寄り、退任するアルヴァロ・アルベロア監督と抱き合った。
バルベルデ監督の最終戦でアスレティック・クラブが粘り強い試合をした
残留を決めたアスレティック・クラブは自由なプレーでホームチームを苦しめた。エルネスト・バルベルデ監督率いるチームは前半終了間際に1点を返した。イニャキ・ウィリアムズが右サイドから送ったクロスをゴルカ・グルゼタが冷静に決め2-1とした。
後半もアウェーチームは圧力をかけ続け、アンドニ・ゴロサベルの好プレーからロベルト・ナバロが同点弾を目前に迫った。終盤、ブラヒムがチアゴの2度目のアシストで4点目を決めると、ウルコ・イゼタがすぐさま2点目を返した。 終盤にはバルベルデ監督がイニゴ・レクエにチームでの最後の出場機会を与え、ベテランへの敬意を示した。敗れたものの、アスレティックは試合終了の瞬間まで戦い続け、バルベルデ監督がチームに植え付けた精神を体現した。
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黄金時代の終焉
試合終了のホイッスルが鳴ると、スタジアムはカーバハルと退団するダヴィド・アラバに敬意を表して一斉に立ち上がり、感動的な光景が広がった。度重なる怪我に悩まされたオーストリア人DFには、両チームの選手たちが栄誉の列を作った。スタンドでは、数年前にパリ・サンジェルマン戦の逆転劇でアラバが披露したゴールパフォーマンスにちなみ、ファンたちが白い椅子を掲げていた。