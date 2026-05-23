ジュード・ベリンガムとキリアン・エムバペのゴールで、レアル・マドリードはアスレティック・ビルバオを破り、不本意なシーズンを好結果で締めくくった。

この夜、チャンピオンズリーグ6度制したチームの最後の生き残り、カルバハルが主役だった。ベテランSBはキャプテンとして最後のピッチに立ち、英雄のように迎えられた。サウススタンドにはディ・ステファノと若きカルバハルを描いたティフォが掲げられ、「子供の夢、伝説の勝利」と記されていた。

しかし彼は式典のためだけに出場したわけではない。正確な斜めパスでゴンサロ・ガルシアの先制ボレーをアシストし、今季初関与の得点を記録した。この輝かしいプレーは、来季マドリードが失うものの大きさを痛感させる一幕となった。