土曜に2－1で勝った直後、トゥヘル監督は記者団の前でチームの精神力を称えた。彼は特にスカンジナビア勢を相手に2得点を挙げたジュード・ベリンガムの活躍を称賛した。
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ジュード・ベリンガムとの「確執」報道に、トーマス・トゥヘル監督がワールドカップ準決勝アルゼンチン戦前にメディアを痛烈批判。
とはいえ、トゥヘル監督は後半に自由奔放に攻めたノルウェーに苦戦し、イングランド代表の課題を露呈させた。試合後、ベリンガムは監督の批判に辛辣に反応し、そのプロキャリアの華やかさに欠ける点を皮肉った。
英紙ガーディアンは「トゥヘルが手榴弾を投げ、ベリンガムが拾って投げ返した」と評した。
水曜日21時のアルゼンチンとのワールドカップ準決勝を前に、トゥヘルは「すべて順調だ」と強調。ノルウェー戦後にチームミーティングを行い、不和はすでに解消したと明かした。
「試合後に全員と話し、日曜にも『前を向こう』と伝えた。今は準決勝、アルゼンチン戦に集中している」とドイツ人監督は語った。
- Getty Images
トーマス・トゥヘルがジュード・ベリンガムとの騒動を収めた。
彼はベリンガムの発言を悪く思っておらず、「我々の発言も、競争力を維持するという同じ志に基づいている」と述べた。代表チーム内にネガティブな雰囲気や「揉め事」があったと報じられたことについては、メディアの責任だと指摘した。
トークスポーツのインタビューでは「誰が話を誇張しているのか？大げさにできる事実などない。もし誇張があるなら、それはメディアによるものだ」と語った。 120分間全力で戦った選手に、監督の言葉を省略して「彼は世界クラスだった」「世界クラスのプレーをした」と伝えなかったら、一体何を期待しているのか？ それをすべて省いて『監督は君がずさんだったと言っていた』とだけ伝えられたら、一体何を期待しているというのか？」
「亀裂などないのに、多くのメディアがそれをでっち上げている」と52歳の指揮官は怒りをにじませた。 ベリンガムには肯定的な部分を伏せて反応を誘ったという。トゥヘルは「もし私が120分間プレーして2得点を挙げ、すべてを出し尽くしていたなら、私も反撃したかもしれない。彼のようなメンタリティの選手なら当然の反応だ」と語った。
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