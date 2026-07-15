彼はベリンガムの発言を悪く思っておらず、「我々の発言も、競争力を維持するという同じ志に基づいている」と述べた。代表チーム内にネガティブな雰囲気や「揉め事」があったと報じられたことについては、メディアの責任だと指摘した。

トークスポーツのインタビューでは「誰が話を誇張しているのか？大げさにできる事実などない。もし誇張があるなら、それはメディアによるものだ」と語った。 120分間全力で戦った選手に、監督の言葉を省略して「彼は世界クラスだった」「世界クラスのプレーをした」と伝えなかったら、一体何を期待しているのか？ それをすべて省いて『監督は君がずさんだったと言っていた』とだけ伝えられたら、一体何を期待しているというのか？」

「亀裂などないのに、多くのメディアがそれをでっち上げている」と52歳の指揮官は怒りをにじませた。 ベリンガムには肯定的な部分を伏せて反応を誘ったという。トゥヘルは「もし私が120分間プレーして2得点を挙げ、すべてを出し尽くしていたなら、私も反撃したかもしれない。彼のようなメンタリティの選手なら当然の反応だ」と語った。