この伝説的なフォワードは23歳の成長に深い感銘を受けている。数字もそれを裏付ける。ロジャースは全55試合に出場し、14ゴール12アシストを記録。アストン・ヴィラのヨーロッパリーグ制覇に大きく貢献した。

シアラーは、エリオット・アンダーソンとデクラン・ライスとともに、このヴィラの中核選手を信頼できる中盤トリオに選ぶだろう。彼は自信を持ってこう付け加えた。「だから、スタメンは彼だと思う。ベリンガムの状況は様子を見ないといけないが、ロジャースは素晴らしい活躍をしている。彼は本当に才能のある選手だ。ワールドカップに出場する権利を勝ち取った。そこで活躍することを願っている。」