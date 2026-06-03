AFP
翻訳者：
ジュード・ベリンガムか、モーガン・ロジャースか？ アラン・シアラーがイングランド代表「10番」の座を誰が射止めるかを明かす。
シアラーはベリンガムよりロジャースを支持している
大会を前にシアラーは、トゥヘル監督が先発を選ぶ際、名声より現在のコンディションを優先すべきだと主張。背番号10のベリンガムより、ロジャースをメインストライカーの後ろで起用すべきだと『サン・スポーツ』のインタビューで示唆した。2人のクラブでの今季成績は対照的で、トゥヘル監督の選択は悩ましい。
シアラーは、ロジャースを選んだ理由をこう説明した。「現時点ではロジャースがわずかに上回っている。ベリンガムは負傷があったが、ロジャースはその穴を埋めてきた」
- Getty
素晴らしい才能が実力を示した
この伝説的なフォワードは23歳の成長に深い感銘を受けている。数字もそれを裏付ける。ロジャースは全55試合に出場し、14ゴール12アシストを記録。アストン・ヴィラのヨーロッパリーグ制覇に大きく貢献した。
シアラーは、エリオット・アンダーソンとデクラン・ライスとともに、このヴィラの中核選手を信頼できる中盤トリオに選ぶだろう。彼は自信を持ってこう付け加えた。「だから、スタメンは彼だと思う。ベリンガムの状況は様子を見ないといけないが、ロジャースは素晴らしい活躍をしている。彼は本当に才能のある選手だ。ワールドカップに出場する権利を勝ち取った。そこで活躍することを願っている。」
注目度の高い除外措置の管理
代表のチームメイトが過密日程をこなす一方で、ベリンガムはレアル・マドリードで怪我に苦しみ、悔しいシーズンを送った。彼はラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、国内カップ戦の計40試合で8ゴール5アシストを記録した。
この結果を残した選手を外すのは波紋を呼ぶだろう。それでもシアラーは、コーチ陣が適切に対処できると確信している。「初戦の先発が最後まで同じメンバーでいくわけではない。そして、特に主力選手を外す局面を乗り切れる監督がいるとすれば、それはこの監督だ」と語った。
- Getty Images
イングランドの次の一手は？
イングランド代表は6月6日のニュージーランド戦と6月10日のコスタリカ戦で最終調整を行う。その後、トゥヘル監督は6月17日のクロアチア戦に臨む先発プレイメーカーを決める。さらに6月23日にガーナ、6月27日にパナマと対戦する。