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ジュード・ベリンガムが、レアル・マドリード新監督ジョゼ・モウリーニョ氏への見解と初夏の移籍市場について語った。
「スペシャル・ワン」の復帰に沸く
2026年W杯でイングランドがガーナと0-0で引き分けた直後、ベリンガムはベルナベウでのクラブ将来に言及。同MFは、モウリーニョをスペインに呼び戻した決定を大いに称賛した。この人事はサッカー界に衝撃を与えている。彼は伝説的指揮官の下でプレーする熱意を明確に示した。
「モウリーニョは最高級の監督だ。とても嬉しい」と22歳のベリンガムは試合後に語った。この発言は、モウリーニョがベルナベウで異例の移籍権限を与えられたと報じられたタイミングと重なった。
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ベリンガム、マドリードの夏のビジネスを評価
レアル・マドリードは今夏、長期プロジェクトを棚上げし、ベテラン選手を優先して獲得。すでにマルク・ククレジャ、ベルナルド・シルバ、イブラヒマ・コナテの加入を決めた。北米遠征中のベリンガムは、新戦力の加入でロッカールームが大きく変わるだろうと語った。
「素晴らしい補強をしたし、多くの選手を獲得した。彼らは高いクオリティと経験を持つ。一緒にプレーできることを楽しみにしている。今はイングランド代表に集中しているが、クラブの補強に好感を抱いている」とベリンガムは語った。
ボストンでの膠着状態とワールドカップでの悔しさ
クラブの将来は明るいものの、ベリンガムは現在、イングランド代表としてワールドカップ制覇を目指す。ガーナ戦を0-0で終えマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたが、彼は「正直、僕にはふさわしくなかった」と謙虚に語った。レアル・マドリードのスターは「粘り強く守った相手選手たちにこそ贈られるべきだった」と率直に評価した。 「チャンスはいくつかあったが、試合に馴染むのは難しかった。投票してくれた人には感謝している。だが、あれほど素晴らしい守備をした相手選手に与えられるべきだった。彼らにフェアプレーを称えたい」
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ワールドカップのプレッシャーの中の、ほっとするひととき
モウリーニョ監督の戦術やガーナ戦の引き分けを振り返った後、ベリンガムは大会全体についても語った。絶好調のチームメイト、キリアン・ムバッペについては「最高！」と短く評した。話題がスペインに移ると、ドルトムントから移籍したこのMFはすでにファンに愛されている。
スペインが優勝候補かと問われると、ベリンガムは笑って「もちろん、スペインが大好きだ」と前置き、「代表チーム？ 強いけど、国そのものがもっと素晴らしい」と語った。マドリード生活を楽しんでいるが、今はパナマ戦に集中し、イングランドのベスト32進出を目指す。