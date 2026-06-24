2026年W杯でイングランドがガーナと0-0で引き分けた直後、ベリンガムはベルナベウでのクラブ将来に言及。同MFは、モウリーニョをスペインに呼び戻した決定を大いに称賛した。この人事はサッカー界に衝撃を与えている。彼は伝説的指揮官の下でプレーする熱意を明確に示した。

「モウリーニョは最高級の監督だ。とても嬉しい」と22歳のベリンガムは試合後に語った。この発言は、モウリーニョがベルナベウで異例の移籍権限を与えられたと報じられたタイミングと重なった。