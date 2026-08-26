AFP
翻訳者：
ジュード・ベリンガムが決定的な2アシストで輝きを放ち、キリアン・エンバペは圧巻のハットトリック レアル・マドリーが勝利
ムバッペがハットトリック、低迷ソシエダを沈める
レアル・マドリーは今日、レアル・ソシエダに4-1で勝利し、ラ・リーガで早くもその強さを示した。サンティアゴ・ベルナベウで際立った活躍を見せたのはエムバペで、圧巻のハットトリックを達成。フランス代表FWは前半終盤に先制点を決めると、後半にも2ゴールを加えた。このアタッカーはこれでクラブ通算89ゴール12アシストに到達し、ゴール関与数は合計101となった。
この勝利により、レアル・マドリーは勝ち点6で首位を確保。一方、アウェーのレアル・ソシエダは開幕戦でレアル・ベティスに敗れており、リーグ最下位に沈んでいる。
- AFP
ベリンガムが中盤を操る
得点面ではエムバペが見出しをさらった一方で、ベリンガムはチームを前進させる創造性のエンジンだった。イングランド人MFは極めて大きな影響力を示すパフォーマンスを披露し、42本中40本のパスを成功させてパス成功率95％を記録。2点目と3点目ではいずれも重要なアシストをマークし、エムバペ、そしてビニシウスのゴールをお膳立てした。77分に交代するまで中盤の流れを完全に支配したベリンガムは、これで直近10試合で11ゴール関与という見事な数字を記録。ジョゼ・モウリーニョ監督にとって、なぜ彼が絶対に欠かせない存在なのかを改めて証明した。
ヴィニシウスが祝福、モウリーニョは安堵
この夜のレアル・マドリーの3点目は、ビニシウスが至近距離から押し込んで生まれ、事実上勝負を決定づけた。ブラジル代表ウインガーは左サイドで絶えず脅威となり、最後のゴールではエムバペもアシストした。試合終盤に交代となると、ビニシウスはタッチライン際でモウリーニョと温かく、非常に喜びに満ちた祝福を分かち合った。この圧倒的なパフォーマンスは、今季リーグ開幕戦でレアル・マドリーが苦しみながら2-1で辛勝して以降、プレッシャーを感じていたポルトガル人指揮官に大きな安堵をもたらした。
- Getty Images Sport
レアル・マドリーの次は何か。
今後を見据えると、レアル・マドリーは次のラ・リーガの一戦に向け、この並外れた勢いを維持することを目指す。クラブは倒すべきチームとしての地位を確固たるものにしており、日曜日にはマラガをホームに迎える。首位に立つチームが完璧な連勝をさらに伸ばそうとする中、対戦相手は自信に満ちあふれたエムバペと、極めて創造性豊かなベリンガムとの対戦を間違いなく恐れることになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。