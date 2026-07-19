ベリンガムが節目の記録で注目された一方、復活したサカも活躍した。アーセナルFWは3得点を挙げ、試合球を持ち帰った。

終盤にはPKが与えられ、ベリンガムは記録更新のチャンスをサカに譲った。試合後、サカは「ジュードが蹴るつもりはなかった。彼が『ハットトリックを決めろ』と言ってくれた」と語った。 最初から僕が蹴るつもりだったんだ。」