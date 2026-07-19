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ジュード・ベリンガムが歴史を刻んだ。イングランドのスーパースターは、ハリー・ケインやゲイリー・リネカーを超え、ワールドカップで初の快挙を達成した。
ベリンガムにとって記録的なフィナーレ
大会屈指の熱戦でベリンガムが輝き、イングランドのレジェンド入りを果たした。23歳のMFは終盤に途中出場し、後半ATに個人技でネットを揺らし、レ・ブルーを6－4で破った。
グループリーグのパナマ、クロアチア戦で各1点、決勝トーナメントではメキシコ、ノルウェー戦で各2点を奪い、計7得点。元イングランド代表ダニー・マーフィーはBBCに「彼は自分の能力を信じており、忍耐力、技術、シュートが素晴らしい。イングランド最高の選手によるゴールだ」と絶賛した。
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サカが10得点の激戦で大活躍
ベリンガムが節目の記録で注目された一方、復活したサカも活躍した。アーセナルFWは3得点を挙げ、試合球を持ち帰った。
終盤にはPKが与えられ、ベリンガムは記録更新のチャンスをサカに譲った。試合後、サカは「ジュードが蹴るつもりはなかった。彼が『ハットトリックを決めろ』と言ってくれた」と語った。 最初から僕が蹴るつもりだったんだ。」
リネカーとケインを上回る
ベリンガムの快挙は、イングランド代表の歴代ストライカー2人を上回った。1986年メキシコ大会でゲイリー・リネカーがマークした6得点は30年以上トップだったが、キャプテンのハリー・ケインが2018年ロシア大会と今大会で並んだ。
ベリンガムは現在、アラン・シアラー、ウェイン・ルーニー、サー・ジェフ・ハーストらが並ぶ名リストの頂点に立つ。中盤から得点を奪う能力は、サッカー史上で最も完成された選手と比べられる。1大会7得点は、多くの伝説的フォワードが複数大会でも到達できなかった領域だ。
主要大会1大会におけるイングランド代表最多得点
- 7ゴール – ジュード・ベリンガム（2026年W杯）
- 6ゴール – ハリー・ケイン（2026年W杯）
- 6ゴール – ハリー・ケイン（2018年W杯）
- 6ゴール – ゲイリー・リネカー（1986年W杯）
- 5ゴール – アラン・シアラー（1996年欧州選手権）
- 4ゴール – ハリー・ケイン（ユーロ2020）、ゲイリー・リネカー（1990年W杯）、ウェイン・ルーニー（ユーロ2004）、サー・ジェフ・ハースト（1966年W杯）
- 3ゴール – ブカヨ・サカ（2022、2026年W杯）、マーカス・ラッシュフォード（2022年W杯）、 ラヒーム・スターリング（ユーロ2020）、ハリー・ケイン（ユーロ2024）、ナット・ロフトハウス（W杯1954）、ロジャー・ハント（W杯1966）、ボビー・チャールトン卿（W杯1966）、フランク・ランパード（ユーロ2004）、デビッド・プラット（W杯1990）
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次は何が起こるのでしょうか？
この試合はワールドカップ史上最多得点を記録した3位決定戦となり、異例の展開だった。イングランドがベリンガムの快挙を祝う一方、フランスではキリアン・ムバッペが新記録を達成した。 フランス主将は敗戦ながら2得点を挙げ、通算22ゴールでメッシを抜き大会歴代最多得点者となった。ただしメッシには明日スペインとの決勝で記録を塗り替えるチャンスがある。
銅メダルを手にしたイングランドでは、中盤の若き才能に注目が集まった。23歳のベリンガムは、トゥヘル体制で中心選手として台頭。この先も「スリー・ライオンズ」で何ができるのか、限界は見えない。
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