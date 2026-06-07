レイモンド・ジェームズ・スタジアムでのイングランド代表の1-0勝利後、ロッカールームではベリンガムが中心となり、チームの新戦力を称えた。怪我から復帰しイングランド代表のペースを上げたレアル・マドリードのスターは、ングモハにキャップを贈り、その10代の選手の世界舞台での可能性を絶賛した。

ベリンガムは「素晴らしいデビュー、おめでとう。みんな君のプレーを楽しんだ。クラブでも代表でも輝かしい未来が待っている。このキャップを贈れることを光栄に思う。もっと多くのキャップが待っているよ」と語った。 感動したングモハは、先輩たちに短く謙虚に答えた。「皆さん、ありがとうございます。嬉しいです。言葉が出ません！ただ、ありがとうと言いたいです。これからも頑張ります！」



