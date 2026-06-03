ジュード・ベリンガムがリヴァプールへ？ レッズのレジェンド、ロビー・ファウラーが、プレミアリーグ移籍の時期と改善点を解説

バーミンガム・アカデミー出身のベリンガムは、16歳でトップチームデビューし、安全地帯を出た。2020年夏、ドイツの強豪ドルトムントへ高額移籍。

そこで才能が開花し、2023年には1億300万ユーロ（8900万ポンド／1億2000万ドル）でサンティアゴ・ベルナベウへ移籍。マドリードの「ガラクティコス」の中でも浮くことなく、急速にバロンドール候補に名を連ねた。

直近2シーズンは怪我で苦しみ、タイトル獲得を逃した。代表ではモーガン・ロジャースらが10番の座を脅かし、ベリンガムの立場も完全ではない。

彼はこれまで何度も批判を覆してきた。母国復帰が実現すれば、その流れはさらに加速するだろう。プレミアリーグの有力クラブは、チャンピオンズリーグ制覇を経験した彼を強く欲している。